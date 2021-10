en España. Seis años después, cuando se celebró el primer congreso de usuarios de esta nueva tecnología en nuestro país, se hablaba de 50.000 ordenadores (la inmensa mayoría de instituciones públicas y universidades) como todo un logro [ ver vídeo del archivo de TVE ]. Entonces, en 1996 los ordenadores con esta tecnología en el mundo sumaban tan sólo 30 millones.Trece años dan para mucho. Hoy en día, más de la mitad de los hogares tiene acceso a internet en España, que cuenta ya con, según los últimos datos del INE . En todo el mundo, el 23% de la población utiliza la Red, según datos de la ONU nuestra forma de comunicarnos con los demás, de enterarnos de lo que ocurre en el mundo, de buscar información y de hacer negocios, pero todavía modificará aún más nuestraen el futuro.¿Cuáles son los retos tecnológicos que tiene por delante? ¿Cómo utilizaremos la web dentro de unos años? ¿Cuántas cosas más podremos hacer con esta tecnología que ha revolucionado el mundo?Si a nosotros no nos visita el ver vídeo ], no nos queda más remedio que estar atentos a lo que pase en Madrid en los próximos días.Más dese darán cita esta semana en el Palacio Municipal de Congresos la capital madrileña, del 20 al 24 de abril, en el 18º Congreso Internacional World Wide Web "WWW2009" , que por primera vez tiene lugar en España. El encuentro, que se celebra todos los años para debatir y discutir el futuro de internet, coincidirá con el 20 aniversario de la web Precisamente, el inventor de la web,, será el encargado de la, el miércoles 22, en la que repasará los momentos más importantes de estas dos últimas décadas y ofrecerá su visión sobre el futuro y los retos a superar.Además de, también estará en el Congreso otro padre de internet:, cuyas investigaciones llevaron al diseño de los protocolos TCP/IP. Ambos serána propuesta de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la, organizadora del Congreso.Serán cinco días de trabajo en los que se tratarán múltiples aspectos clave como la accesibilidad, la minería de datos, el interfaz del usuario, la, la seguridad, las redes sociales, la web-móvil, etc.El congreso aglutinará: la Conferencia Técnica WWW2009, la Conferencia W4A sobre Accesibilidad en la Web , el seminario WoW de webmasters, la exposición industrial de innovaciones en los servicios Web, la Asamblea Directiva del W3C (Consorcio Mundial para la World Wide Web) y la Asamblea Plenaria del comité de dirección de la IW3C2, el organismo que organiza el congreso.El lunes y el martes se celebrarán dos jornadas de trabajo antes de la inauguración oficial. Se impartirán 11en los que se abordará, entre otros aspectos, lao el análisis de los, y 14 tutoriales en las que se analizarán aspectos como la accesibilidad o la televisión interactiva.Una de las citas más importantes de estos dos primeros días es la celebración de la Conferencia W4A (Web for All) sobre la accesibilidad en Internet para losDel miércoles 22 al viernes 24, el Congreso 'WWW2009' acogerásobre 13 ámbitos distintos de investigación, pero enfocados desde lasEl miércoles tendrá lugar una, moderada por Wendy Hall, la presidenta de la ACM (Association for Computer Machinery). Además de Berners-Lee y Vinton Cerf, participarán Robert Cailliau, uno de los pioneros del World Wide Wed, Dale Dougherty (inventor del término Web2.0) y Mike Shaver, vicepresidente de Mozilla.Por primera vez desde que se comenzaron a celebrar estos congresos en 1994, el encuentro contará con una línea dedicada a los. El mismo miércoles se celebrará una mesa redonda sobre el futuro de estos medios en esta zona del planeta. Las actividades, no obstante, se prolongarán hasta el viernes.Otro de los aspectos clave que se abordarán en el "WWW2009" será la. Los proyectos de investigación de la WSRI pretende responder a preguntas del tipoo ¿cómo se conservará la Web con el paso del tiempo? El jueves 23 tendrá lugar una mesa redonda sobre "El nacimiento de la Web Science" con Berners-Lee, Mike Brodie (Verizon US) y Ricardo Baeza-Yates (Yahoo Europe).El jueves también impartirá una, vicepresidente de investigación e iniciativas especiales deque hablará de la continua metamorfosis de la web.El día 23 también comenzará el encuentro de la W3C que abordará aspectos sobre los widgets móviles y las web sociales y que se prolongará hasta el viernes.Para el 24 de abril están previstas las conferencias de Pablo Rodríguez, director científico dey de Ricardo Baeza-Yates, del área de investigación de Yahoo!El Congreso Mundial de las Tecnologías Web se celebra desde 1994 y desde entonces se ha celebrado en varios países de Europa, Norteamérica, Japón y Australia. El año pasado se celebró en China y el próximo, en 2010, regresará a Estados Unidos.Este foro tiene un reconocimiento internacional por contribuir al desarrollo de la web y por su "impacto revolucionario en las relaciones comerciales, industriales, educativas y sociales", como aseguran los organizadores.