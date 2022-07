Aguirre dice que el fiscal no se refería a la policía en general sino a uno que cazó con Bermejo y Garzón

La presidenta de la Comunidad de Madrid,, ha afirmado este viernes que cuando el fiscal general del Estado se quejó de la falta de colaboración de la Policía Aguirre ha sostenido, en una entrevista en Onda Cero, que Cándido Conde-Pumpidodel ex ministro de Justicia Bermejo con el juez Baltasar Garzón, cuando éste estaba instruyendo el caso Gürtel.A pesar de que el propio Conde-Pumpido dio por zanjada la polémica el mismo jueves en una comparecencia conjunta con el director general de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Velázque, Aguirre ha afirmado que lo que denunció el fiscal, al asegurar que la Policía no colabora en sus peticiones sobre las listas del entonro de ETA, esNo obstante, ha precisado que Conde-Pumpido "no dijo esto sobre la Policía en general y no se refería a la Policía en general, sino en concreto a un policía, el que había estado en la cacería con el ministro Bermejo y el juez Garzón". Para Aguirre, "esto es un hecho muy grave del que, como ha dicho muy bien Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno tiene que dar explicaciones".Las declaraciones de Conde-Pumpido fueron contestadas por el mismo Ministerio del Interior en una nota en la que aclaraba que la información sobre la plataforma D3M se hizo llegar a la Fiscalía General del Estado "a través" de la Audiencia Nacional . Poco después de esta nota, el fical y el máximo responsable policial zanjaban la polémica hablando de una "pequeña descoordinación".Aguirre también ha hablado de la reunión que mantuvo el miércoles con el ministro de Fomento, José Blanco, en la que se desbloquearon cerca de una decena de proyectos para la Comunidad de Madrid.La presidenta ha asegurado quedel Gobierno de la nación en obra pública nueva" en Madrid. Aguirre asegura que Blanco está "absolutamente dispuesto a empezar su mandato de forma distinta a su predecesora", Magdalena Álvarez.Esperanza Aguirre ha recordado queya que tuvo que afrontar una votación "contra ella" en el Congreso y en el Senado y que en Cataluña "no tuvo mucho prestigio".Finalmente, al ser preguntada por el nombre de la persona con la que le gustaría negociar el nuevo sistema de financiación, si con Manuel Chaves, con Elena Salgado, María Teresa Fernández de la Vega o José Luis Rodríguez Zapatero, la presidenta madrileña ha dicho que "todos ellos" le parecen "bien" para abordar el asunto.