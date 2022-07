Magdalena Álvarez, la ministra del caos

Polémica y sin pelos en la lengua. Así se puede definir a la hasta ahora ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, que ha sido capaz, y por dos veces, de poner a toda la oposición de acuerdo para pedir su cabeza al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.



Pidieron su dimisión tras la huelga de trabajadores del Prat en agosto de 2006 y por el caos de las infraestructuras en Cataluña. Los problemas en las obras del AVE y en la red de Cercanías de Barcelona en 2007, que afectaron a cientos de miles de pasajeros, provocaron fuertes críticas a esta ministra con fama de mujer dura y soberbia.



"Correr es de cobardes", dijo ella, que incluso fue criticada por sus compañeros socialistas catalanes, que pidieron su cese. En el Gobierno y en el partido reconocen su capacidad de trabajo y su preparación técnica pero creen que su fuerte no es la comunicación política.



Los problemas en Barcelona provocaron la crisis más dura en su ministerio, pero el departamento que dirige también tuvo que hacer frente a las acusaciones de filtración a la prensa de datos relacionados con la tragedia en el aeropuerto de Barajas y a las críticas por el caos vivido en Madrid, tras la nevada de enero de este año, que paralizó el aeropuerto de Barajas y algunas carreteras de la región.



Salvada por Zapatero



Famosos han sido también sus enfrentamientos en el Congreso con miembros del PP y sus declaraciones sobre Esperanza Aguirre, cuando ésta inauguró la estación de metro de la T-4 de Barajas y de la que dijo que podía haber estado "tumbada en la vía o colgada de la catenaria". Álvarez, hija de militar y huérfana desde los 16 años, tampoco se arredró ante las críticas sobre su acento de la 'popular' catalana, Monserrat Nebrera.



Otra de sus declaraciones más famosas fue "antes partía que doblá", que dijo en 2007 con Zapatero y Chaves de testigos en un mitin socialista.



A pesar de tanta polémica, esta gaditana, nacida en 1952, salió viva de la primera legislatura de Zapatero. Dijo en varias ocasiones que ella no se iba hasta que no se lo pidiera el presidente del Gobierno. Él no se lo ha pedido, hasta ahora, y Álvarez ha salido a flote de todos los problemas. El jefe del Ejecutivo además confío en ella como miembro de su Consejo Asesor en el 2004.



Su fuerte carácter también ha hecho que pasen por su lado cuatro jefes de prensa distintos.



Su carrera empezó en Andalucía

Magdalena Álvarez se licenció en 1975 en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Cuatro años después, tras aprobar la oposición de inspector de finanzas del Estado, inició su carrera como funcionaria de Hacienda.



Fue inspectora jefe de la Delegación de Hacienda de Málaga entre 1987 y 1989, y directora general de Incentivos Económicos Regionales entre 1989 y 1993. Posteriormente, entre 1993 y 1994, ejerció el cargo de directora del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Tributaria.

Álvarez fue consejera de Economía de la Junta de Andalucía desde 1994 hasta 2004. En 2000 fue elegida en las listas del PSOE diputada autonómica andaluza por la provincia de Málaga. En 2004 se convirtió en diputada al Parlamento nacional por la misma provincia. Ese mismo año fue elegida ministra de Fomento en el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Por otra parte, Magdalena Álvarez ha ejercido la docencia en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), la Escuela de Prácticas Jurídicas de Málaga y el Instituto de Estudios Fiscales.