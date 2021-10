El 82% de los espectadores del programa "Tengo una pregunta para usted" de TVE, en el que los ciudadanos han entrevistado a Mariano Rajoy, aprueban la actuación del presidente del PP, mientras que el 18% le suspenden. El líder del PP aprueba con una nota media de 6,5 sobre 10.Así se desprende de los resultados de una encuesta de Mestroscopia para EFE, conefectuadas entre las 23:50 y las 00:20 horas a ciudadanos que habían sido previamente contactados y habían asegurado que iban a ver el programa. La encuesta tiene un margen de error del más menos 4,9%.El 48% de los encuestados cree, tras ver y escuchar al presidente del PP, que un gobierno presidido por Mariano Rajoy seríaque el actual, mientras que un 32% entiende que sería "igual de capaz" y un 18% considera que sería "menos capaz".Otra de las conclusiones de la encuesta es que la opinión de los espectadores sobre las posibilidades de Rajoy de llegar a La Moncloa tras las próximas elecciones están divididas casi a partes iguales ya que un 43% cree que sí será el próximo presidente, mientras que el 44% piensa que no y un 13% no sabe o no contesta.Entre los que se declaran votantes del PP, tres de cada cuatro (75%) le ven como, una opinión que comparte sólo el 21% de los votantes socialistas.En cuanto a la valoración general de la participación del presidente del PP en "Tengo una pregunta para usted" la nota media general (6,5 sobre 10), se eleva hasta un 8,3 entre los encuestados que se declaran votantes del PP, y se queda en un aprobado justo (5,2) para los que en los últimos comicios votaron al PSOE.La encuesta consulta también a los espectadores del programa sobre si se han afianzado o no sus opiniones sobre determinadas características del presidente (sinceridad, confianza, saber lo que se hace, capacidad de convencer, de ser conciliador, claridad y capacidad para sacar a España de la crisis).Antes del programa, el presidente del PP obtenía notas entre el 4,7 (en "transmite confianza") y el 5,4 (en "sabe lo que hace").En todas las características por las que se preguntaba en la encuesta, la nota de Rajoy mejora tras el programa entre 0,9 y 1,4 puntos.Es precisamente en el apartado en el que Rajoy tenía antes una nota más baja ("transmite confianza") en el que más mejora, hasta lograr después del programa un 6,1.