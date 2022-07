Madonna llega a Malawi para presentar una nueva solicitud de adopción

Madonna ha aterrizado este domingo en Malawi, con la intención de presentar este lunes ante un tribunal una solicitud para adoptar a un segundo niño de esta nacionalidad. Se trata de una niña de cuatro años llamada Mercy James.



La cantante norteamericana ha llegado al país africano en un jet privado procedente de Dakar acompañada de su hijo David Banda, que fue adoptado en 2006 del orfanato Mchinji Home of Hope, el mismo en el que se encuentra Mercy James. Madonna se ha dirigido posteriormente a un alojamiento exclusivo, donde esperaba el padre biológico de David Banda, un campesino de 34 años.



"Estoy muy emocionado", ha asegurado el padre, quien no ve al niño desde 2006. Madonna ha declarado recientemente que desea que David "siga conectado con su herencia cultural".



Madonna también ha visitado un terreno que ha adquirido con la intención de desarrollar una escuela o un orfanato en Malawi.



Polémica adopción



Algunos ciudadanos de este país se opusieron a la adopción de David Banda, acusando al gobierno de vulnerar las leyes de adopción para los no residentes y apuntando la posibilidad de que la adopción de Mercy James podría violar la legislación.



Según ha publicado el diario local Nation, Madonna habría dicho a sus amigos de Malawi que David necesitaba un hermano o una hermana y que ella había considerado adotar otro niño siempre que contara con el apoyo de los habitantes del país.



Madonna adoptó a David cuando el pequeño tenía 13 meses, después de que su padre le ingresara en el orfanato tras la muerte de su madre.



La cantante habría dicho que, a pesar de la controversia sobre la adopción de David, estaba satisfecha de estar implicada en un caso que podría allanar el camino para más adopciones en Malawi, donde se estima que un millón de niños han quedado huérfanos por culpa del sida.



Madonna se divorció el pasado año del director británico Guy Ritchie pero ha asegurado que esto no privará a sus tres hijos de algunos de sus padres.