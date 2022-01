El Gobierno Vasco en funciones ha adelantado este año la convocatoria de ayudas para sufragar los viajes de los familiares de presos hasta las cárceles, que se pueden pedir desde este miércoles. Las cuentas de Ibarretxe destinanpresos.La Administración vasca lleva convocando este tipo de ayudas, con la oposición del PSE y PP, pero hasta ahora el Departamento de Justicia, que es el que dicta la orden, no había convocado las subvenciones en el primer trimestre del año. El PSE votó a favor de últimos presupuestos presentados por Ibarretxe , en los que se recogía esta partida.El Boletín Oficial del País Vasco publicó este martes la convocatoria de las ayudas,del 1 de marzo.Fuentes del Departamento de Justicia han reconocido que ha habido un "adelanto" en la convocatoria de las ayudas para familiares de presos, pero han negado que haya "prisas" por sacar adelante una iniciativa que no gusta a los socialistas, para evitar que si llegan al Gobierno Vasco echen atrás estas ayudas.El motivo del adelanto de las ayudas, según las mismas fuentes, es que la convocatoriay por eso, al no presentar cambios sustanciales, ha sido posible tramitarla con más celeridad.Tras su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, los familiares de presos vascos tienen un mes a partir de este miércoles para presentar las solicitudes para acceder a estas ayudas, que concede el Departamento de Justicia para subvencionar los viajes hasta las prisiones.Los desplazamientos que serány los presupuestos de la Comunidad Autónoma Vasca contemplan una partida de 225.081 euros para hacer efectivas estas subvenciones.Estaen función de las disponibilidades presupuestarias, según recoge el Boletín Oficial del País Vasco.Estas ayudas son rechazadas por el PSE-EE, partido que el pasado 18 de marzo anunció que iba a revisar en caso de gobernar las últimas resoluciones del Gabinete Ibarretxe tomadas estando en funciones.