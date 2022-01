El PE rechaza la resolución que cuestiona el sistema catalán de inmersión lingüística

El pleno del Parlamento Europeo (PE) ha rechazado el informe sobre multilingüismo en el que llamaba a garantizar el derecho de los padres a elegir siempre la lengua de educación de sus hijos y ha aprobado un texto alternativo del PSOE, CiU, PNV, EA e ICV en defensa del modelo lingüístico catalán.



La unión de la mayor parte de los eurodiputados socialistas, liberales, verdes y del grupo de la Izquierda Unitaria Europea ha servido para sacar adelante el documento, que ha recibido 335 votos a favor, 279 en contra y 69 abstenciones.



En él se suprimen algunos puntos del informe original elaborado por el portugués Vasco Graça Moura (Partido Popular Europeo), que había sido aprobado por la comisión de Cultura y Educación de la Eurocámara junto a varias enmiendas propuestas por Luis Herrero (PP).



El principal punto que se cae del texto es el llamamiento a salvaguardar la posibilidad de que los padres elijan la lengua en que han de educarse sus hijos en los países en que, como España, coexisten varios idiomas oficiales. Este punto se reemplaza por otro párrafo que considera "esencial" proteger el multilingüismo en esas zonas.



El texto alternativo también suprime la enmienda del informe original que advertía "del error de promover una lengua a costa de los derechos de los hablantes de otra, o a través de cualquier forma de coacción o discriminación que los ignore o los lesione".



El informe, polémico por el enfrentamiento entre los partidos españoles, ha provocado algunas divisiones en el interior de los grupos políticos. Así, un número de diputados populares se han desmarcado de sus compañeros españoles y han votado a favor o se han abstenido ante la propuesta alternativa, mientras que un puñado de representantes de los grupos que la presentaron votaron en contra.



El propio ponente ha lamentado antes del voto que su texto se haya visto afectado por "querellas nacionales españolas" y ha criticado el protagonismo en la Eurocámara de "nacionalismos exacerbados".



"Un triunfo del sentido común"



"Es un triunfo del sentido común", ha señalado tras la votación la eurodiputada socialista María Badia, para quien el informe apoyado por el PP sólo "intentaba tergiversar las cosas". Badia ha recordado que la educación y la enseñanza de las lenguas son competencia de los Estados miembros y ha considerado que con "algunas de las enmiendas del PP español" se llegaba "a pedir a la UE cosas que no dependen de ella". "Hemos logrado dejar las cosas tal y como estaban, que estaban muy bien", ha subrayado.



Por su parte, el parlamentario de CiU Ignasi Guardans ha destacado que "se ha impedido una maniobra electoral del PP". "No hemos convertido la resolución alternativa en una declaración de apoyo a nuestro modelo educativo, lo que hemos hecho es impedir que alguien, de forma torticera y con engaños sobre la realidad social catalana, intentara condenarlo", ha subrayado.



El eurodiputado de ICV Raül Romeva, que firmaba junto a Badia, Guardans y eurodiputados vascos del PNV y EA el texto, ha asegurado que con su aprobación se "han limpiado las cosas" y se promueve el multilingüismo, tal y como pretendía el PE en un principio. "En el caso de Cataluña tenemos demostrado que el modelo de inmersión lingüística es una garantía para que los alumnos puedan contar con un conocimiento absolutamente razonable y óptimo de las dos lenguas oficiales y criticar esa opción es ir en contra del multilingüismo", ha explicado.



Luis Herrero: "Se ha dado una zancadilla monumental a un derecho básico"



Mientras tanto, el PP ha considerado por boca de Herrero que "se ha dado una zancadilla monumental al ejercicio de un derecho básico que no tiene nada que ver ni con Cataluña ni con España". "Europa debe saber que se ha votado la conculcación de un derecho", ha afirmado Luis Herrero.



"No me importa el resultado de la votación, lo que me importa es defender un principio y es que los padres tienen derecho a decidir en que lengua oficial en un Estado pueden recibir la educación sus hijos", ha recalcado.



Fuera de la polémica, el informe del PE subraya la "ventaja competitiva" que supone el conocimiento de varias lenguas y defiende acciones como los programas de intercambio escolar y el uso de subtítulos en lugar del doblaje.