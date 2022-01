El Gobierno de coalición de la República Checa, que preside este semestre la Unión Europea, ha caído poren una moción de censura iniciada por la oposición socialdemócrata y secundada por los comunistas.La derrota del Ejecutivo de Topolanekse se produjo gracias a los votos de cuatro diputados rebeldes de su propia coalición. Topolanekse seguirá gobernando hasta el nombramiento de un nuevo Gabinete, un proceso que puede durar varios meses y que corre a cargo del jefe del Estado,", se ha limitado a decir el primer ministro checo, Mirek Topolanek, tras la votación.Topolanek ha reiterado que estaríasi antes no se forma ningún otro Gobierno.Mientras tanto, el líder de la oposición socialdemócrata, Jiri Paroubek, ha asegurado que "tolerará" al actual Gobierno hasta el fin de la presidencia de la UE en junio, momento en el que, según él, debería nombrase un gobierno de tecnócratas hasta las próximas elecciones."Topolanek ha recibido lo que se merecía", ha asegurado Paroubek, para criticar lo que entendía como una falta de respuesta del Ejecutivo de coalición a la crisis económica."La caída del Gobierno de la República Checa", ha asegurado el primer ministro Mirek Topolanek."Entiendo que... nuestros socios europeos están acostumbrados a nuestras sólidas y tajantes negociaciones. En este sentido, nuestra postura podría verse debilitada"."Por el momento, la situación no afecta al cargo de Presidencia de la UE", ha manifestado Topolanek en un comunicado. "En este sentido, la Comisión Europea (CE) ha expresado su "total confianza" en que la República Checa podrá seguir presidiendo la Unión Europea este semestre.El jefe de Gobierno ahora derrotado, que desde el inicio de su presidencia del Consejo comunitario ha afrontado importantes crisis, como la del gas ruso o la de Gaza, además de la crisis económica, se dispone ahora a encabezar, en nombre de la UE, la, convocada para el 2 de abril en Londres.Poco después, Praga acogerá una cumbre entre la UE y Estados Unidos a principios de abril, en la que participaran jefes de Estado y de Gobierno de los 27 Estados comunitarios y el presidente estadounidense, Barack Obama.Según informa euronews , se trata de la quinta moción de censura que sufre la coalición presidida por el conservador Mirek Topolanek.Del total de 197 diputados presentes en la Cámara baja (de un total de 200), la oposición reunió 101 votos, el mínimo necesario que establece la Carta Magna, anunció la vicepresidenta de la Cámara, Miroslava Nemcova.El actual Gobierno de coalición, después de más de seis meses de incertidumbres postelectorales.Durante ese medio año de negociaciones no prosperó la investidura de un Ejecutivo conservador en minoría, salido de los comicios legislativos de junio de 2006.