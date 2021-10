El ex presidente iraní Mohamad Jatamí retirará esta semana su candidatura a las elecciones presidenciales del próximo 12 de junio, según ha anunciado Hasan Rasuli, subdirector general de la fundación "Baran", ligada al líder reformista. Si el candidato reformista Mir Hosein Musavi persiste en su interés de presentarse, Jatamí anunciará su renuncia.

En declaraciones divulgadas por la agencia de noticias iraní Fars, el colaborador de Jatamí ha precisado que el ex mandatario hará pública su decisión "antes del fin del año persa", que concluye el próximo 20 de marzo. "En caso de que -el candidato reformista- Mir Hosein Musavi mantenga su decisión de presentarse, Jatamí renunciará en favor de los intereses de los reformistas y los intereses nacionales de Irán", afirmó Rasuli

El jefe de campaña de Jatamí, el también clérigo reformista Ali Abtahi, no ha desmintido la noticia y asegurado que la renuncia "no es improbable". Musavi, ex primer ministro durante la década de los años ochenta, anunció la pasada semana su deseo de concurrir a los cruciales comicios del próximo verano.

Desde entonces, se han repetido los rumores sobre una posible renuncia de Jatamí, quien ya antes de anunciar su candidatura había insistido en que Musavi era el candidato adecuado y que él prefería mantenerse en un segundo plano.

Los rumores se intensificaron este domingo por la noche, tras una reunión secreta en Teherán entre Musavi y Jatamí, quien dirigió el país entre 1997 y 2005.



Aún no hay candidatos conservadores

De confirmarse la renuncia del ex presidente, quedarían en la carrera electoral dos aspirantes reformistas: el propio Musavi y el ex presidente del Parlamento Mehdi Karrubi, quien ha insistido en que no abandonará y seguirá hasta el final.

En el bando conservador, ningún candidato ha anunciado aún su deseo de concurrir. Todo apunta a que el actual presidente, Mahmud Ahmadineyad, buscará la reelección, aunque lo más probable es que lo haga como "candidato independiente", según han comentado fuentes cercanas al mandatario.

Rasuli también ha anunciado que la probable renuncia de Jatamí "no supondrá el fin de las acciones de la plataforma electoral del ex presidente", que con toda probabilidad se unirá y prestará su fuerza a Musavi.

Las décimas elecciones presidenciales de Irán están convocadas para el próximo 12 de junio.La fecha límite para la presentación de candidaturas, que deben ser después aprobadas por el poderoso Consejo de Guardianes, ha sido fijada el ocho de mayo.