Correa no le regaló el Jaguar. Se lo dio a cambio de un BMW y la diferencia de valor entre los dos coches en metálico. El ex alcalde de la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, por lo que ha calificado de "absolutamente incierto y falso" que Francisco Correa le haya obsequiado con vehículo alguno.Sepúlveda ha contestado de esta forma en un comunicado, remitido por el despacho de abogados Montero Estevez Labrador y Asociados, a la noticia que publica este jueves el diario El Mundo en la que se afirma que Correa le regaló un Jaguar, valorado en 8,6 millones de pesetas, en diciembre de 1999.La vicesecretaria de Organización y Electoral del PP, Ana Mato, que en aquella época era la mujer de Sepúlveda, ya había afirmado que a ella no le constaba "nada" del coche de lujo y que sería el ex alcalde de Pozuelo el que se explicaría sobre el tema.Y así lo ha hecho. "Nadie me ha regalado ningún coche", ha garantizado el ex alcalde, quien ha explicado que en diciembre de ese año, un BMW 523 i,Sepúlveda ha señalado que Correa le propuso realizar aquella adquisición mediante "una sociedad suya, por interés suyo", y(el ex alcalde de Pozuelo), algo que ha asegurado que ejecutó "puntualmente"."Es mi voluntad e interés aclarar todos aquellos extremos, previo conocimiento de los hechos objeto de aquellas acusaciones que resultan absolutamente falsas e inciertas, una vez se determine qué órgano judicial es el competente y se garantice el ejercicio del derecho de defensa", ha añadido Sepúlveda.El ex alcalde ha resaltado que también sonsobre la presunta trama de corrupción por la que se le ha llamado a declarar como imputado.Sepúlveda ha garantizado que todas las "falsas imputaciones" de las que ha sido objeto serán "puntualmente esclarecidas en el procedimiento ante el órgano judicial competente para su conocimiento, y en el modo que resulte legalmente procedente, sin perjuicio de las acciones que correspondan como consecuencia de todo ello.