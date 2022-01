Carlos Berzosa: "No se puede querer una Universidad de altura sin recursos, es absurdo"

El rector de la Complutense, Carlos Berzosa, critica que se quiera universidades "de altura", "europeas" y que luego la financiación esté muy por debajo de otros países. No obstante, asegura que, salvo en algunas carreras como Periodismo y Derecho, la implantación de los nuevos grados se pueden hacer con los recursos disponibles. Todo es cuestión de "organizar bien" los profesores y los espacios.



Pregunta: ¿Cómo va la implantación de Bolonia en la Universidad Complutense?



Respuesta: Llevamos aprobados 36-37 títulos y vamos a aprobar uno 40 o 41 para el año 2009-2010. El resto irá para el curso 2010/11. Vamos en un ritmo de implantación bueno para el retraso que llevamos en el país en general. Francia lo tiene implantado ya desde el 2005, nos llevan una ventaja importante.



P: ¿Hay suficiente dinero para implantar Bolonia?



R: Tenemos dinero, pero estamos muy al límite. La implantación de Bolonia requeriría más recursos. Hay que tener en cuenta que las universidades españolas están mal financiadas, en general, por debajo de universidades europeas. No se puede decir que queremos una Universidad europea, de altura, y no dar recursos para ello, eso es absurdo. No obstante, a la hora de implantar Bolonia nos encontramos con una situación desigual. No hay problema en los grados con pocos estudiantes y muchos profesores, pero hay otras con una relación profesor/alumno más descompensada. Para el profesor Bolonia no es trabajar más sino organizar el tiempo de otra manera. No aumento mi horario de trabajo, pero en lugar de dar cuatro horas de clase magistral, doy una y luego seminarios, tutorías...Bien organizado se puede llevar a cabo con los recursos humanos actuales. Quizá haya alguna licenciatura o facultades como Periodismo y Derecho que puede haber alguna dificultad pero no en el resto.



P: Precisamente, los alumnos de Periodismo de la Complutense aseguran que para aplicar Bolonia necesitan 66 aulas más.



R: No es cierto. Yo he sido decano con 14.000 alumnos, más que en Ciencias de la Información, y lo he organizado medianamente bien, lo que pasa es que a veces las facultades no organizan bien ni los espacios ni los profesores que tienen. Si vamos ahora a una facultad hay aulas vacías. Es un problema de organización.



P: ¿Cómo ve la polémica de los que dicen que desaparecerán las becas?



R: Las becas van a seguir existiendo y han aumentado, a lo mejor por las protestas estudiantiles. Pues muy bien, lo han conseguido, fenomenal, se les puede atribuir ese éxito. En esta sociedad quien no presiona no consigue las cosas. Luego están las becas-préstamo que son más discutibles pero que no eliminan las otras. En su día yo también planteé mis dudas, pero ni son obligatorias ni son tan condicionantes porque las devuelves cuando tienes un empleo, a tipo de interés cero, por lo que tampoco son una tragedia. Lo que te permiten es que si estás en Valencia y quieres venir a Madrid a hacer un master y no tienes dinero puedas pedir una beca-préstamo. Permiten la movilidad. Yo creo que en España tenemos un concepto de rigidez. La gente se mueve más por ahí fuera.