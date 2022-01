El presidente de Estados Unidos, Barack Obama,, para hacerse cargo del Departamento de Sanidad y Servicos Sociales, según han confirmado fuentes oficiales.Sebelius, que anunciará formalmente su nominación este lunes en la Casa Blanca.El puesto de secretario de Sanidad estaba vacante tras la renuncia de Tom Daschle , que decidió no someterse al escrutinio del Senado tras conocerse que no había pagado 130.000 dólares en impuestos.Sebelius, de 60 años, esy se encuentra en la mitad de su segundo mandato.Hija de un ex gobernador del estado de Ohio, Sebelius ha sido legisladora estatal (1987-95) y presidenta de la comisión de Seguros Estatales (1995-2003).Durante su carrera ha prestado especial interés a la educación y la salud, y su nombre fue uno de los queEl presidente Obama designó en un primer momento para este cargo al ex líder demócrata del Senado Tom Daschle, sin embargo éste tuvo que renunciar antes de su confirmación por un problema fiscal.La sanidad pública es uno de los asuntos considerados claves por el presidente Obama y su nombramiento se producirá días antes de la cumbre que tiene prevista celebrar la Casa Blanca sobre laLos presupuestos generales que presentó Obama la semana pasada incluyen un(501 millones de euros) para acometer esta reforma.