La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, ha indicado en el Senado que las sentencias del Tribunal Supremo sobre Educación para la Ciudadanía (EpC) son absolutamente claras y niegan "definitivamente" que quepa la objeción de conciencia a esta asignatura.



"Es una asignatura exactamente igual al resto, ha insistido, y, por lo tanto, la no asistencia a clase o no presentarse a los exámenes correspondientes tendrá las mismas consecuencias que pueda tener la no asistencia a la clase de Matemáticas y la no realización de los exámenes de Matemáticas".



El Supremo ha publicado este martes el texto de las sentencias sobre cuatro recursos de casación relacionados con otras tantas familias que habían apelado al derecho de objeción, cuyo fallo denegatorio fue conocido el 28 de enero pasado.



"Una buena noticia"



"Creo que es una buena noticia para nuestro sistema educativo, para la educación de nuestros niños y nuestros jóvenes y para la formación de los ciudadanos que queremos para este país en el futuro", ha indicado Cabrera. L



a ministra ha recalcado que el Supremo "niega que pueda haber lesión alguna al derecho a la educación moral y religiosa que los padres quieran para sus hijos", en referencia a esas sentencias. La decisión judicial "unifica doctrina" y, por tanto, "tendrá que tener las consecuencias que deba tener que se derivan de que sea sentencia del Tribunal Supremo", ha insistido.



Según Cabrera, que ha citado las sentencias, la exención o no asistencia a esta asignatura "puede quebrar lo derechos a la ciudadanía que tienen todos los niños que acuden al sistema educativo".



Los opositores, "satisfechos"



Por su parte, representantes de plataformas opositoras a EpC se han mostrado "satisfechos" por las sentencias del Supremo, ya que, en su opinión, "ratifican el derecho de los padres a que no se adoctrine a sus hijos", por lo que han recomendado vigilar los contenidos de la materia y acudir a los tribunales si se aprecia este riesgo.



Así, la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), el Foro Español de la Familia (FEF), Profesionales por la Etica, la plataforma Hazteoir, la Confederación Católica de Padres de Alumnos (CONCAPA), la Confederación de Padres y Madres de Alumnos (COFAPA) y la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) han considerado "imprescindible" que las administraciones estatales y autonómicas lleven a cabo una "profunda" revisión de los contenidos que rigen la materia.



Sin embargo, han lamentado la interpretación restrictiva del derecho de objeción y por este motivo han abogado por recurrir al Tribunal Constitucional (TC).