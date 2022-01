"Normalización y pacificación"

Crisis: solidaridad fiscal y mayor gasto público

Educación: modelo trilingüe

Euskera

Infraestructuras: completar la Y vasca

Sanidad: más presupuesto

Otras medidas

El impulso de la justicia social, consolidando el estado del Bienestar, unas mayores cotas de autogobierno y la superación del autonomismo, avanzando hacia la independencia por vías pacíficas y democráticas, son los ejes fundamentales del programa electoral que Eusko Alkartasuna (EA ), queo, después de que en 2005 formará coalición con el PNV.En este sentido, y anticipándose a un posible acuerdo de gobierno entre PNV y PSOE, Eusko Alkartasuna aboga en el texto por la "conformación de un polo soberanista" que permita avanzar hacia "un nuevo marco jurídico político para el pueblo vasco a través del ejercicio del".En su programa , titulado "Por Euskal Herria y el Estado del Bienestar" y en el que se define cómo una formación "abertzale, socialdemócrata, popular, progresista y aconfesional", EA reclama "el legítimo derecho del pueblo vasco a ejercer su libre determinación para constituir un Estado vasco unificado e independiente".Para ello, defiende "la pacificación y normalización de Euskal Herria mediante el diálogo sin exclusiones" y señala la necesidad de, ya que considera "insuficiente" el nivel de autogobierno que concede el Estatuto de Guernica.En este sentido, también se reclama la, que para EA incluyen no sólo las tres provincias vascas, sino también Navarra y el País Vasco francés. "No obstante, consideramos que la configuración de un solo espacio político ha de partir del riguroso respeto a la democracia y a la voluntad de la ciudadanía en cada uno de estos tres ámbitos", recalca su programa.De la misma forma, Eusko Alkartasuna aboga por lay en el resto de foros de decisión internacionales.En materia económica, Eusko Alkartasuna defiende que "la receta contra la crisis debe tener dos ingredientes fundamentales: inversión pública y gasto social". En este sentido, plantea sin ambages la necesidad de que"para corregir las desviaciones del libre mercado y garantizar el bienestar de la ciudadanía"; todo ello, además,, ya que considera que el superávit presupuestario no puede ser un objetivo en plena crisis.Así, la formación aboga por una política fiscal que prime la solidaridad yque permita mantener la recaudación suficiente para incluso "incrementar el esfuerzo económico en las políticas sociales". En concreto, propone aprobar en el Parlamento Vasco una nueva Ley de Armonización Fiscal, que regule laen las tres provincias vascas.Asimismo, propone un programa de, centrado en tres ejes: la mejora de la productividad y competitividad de la industria vasca, una mayor eficiencia energética y el incremento de la construcción de viviendas públicas.Eusko Alkartasuna propone elaborar una Ley del Sistema Educativo Vasco, que construya "una visión global, plural y abierta de la educación a partir de la visión propia y específica de Euskal Herria". Esta normativa se completaría con otra ley que garantizase que "al finalizar la enseñanza obligatoria, el alumnado tengaLa formación también propone, entre toda una serie de medidas, conceder mayor autonomía a los centros educativos y aportar mayores recursos materiales a los alumnos, con un plan para que haya "un ordenador por puesto educativo".A su juicio, el objetivo debe serhasta alcanzar "un índice de éxito de escolarización de los niños y niñas que finalicen el graduado escolar en un porcentaje de un 94%, al finalizar la legislatura".En materia universitaria, su programa recoge un aumento del 54,6% en las subvenciones aportadas a la Universidad del País Vasco y aprobar el Segundo Plan Universitario 2011-2014."El euskera es la lengua propia de Euskal Herria y un exponente de nuestra identidad", destaca EA, que además denuncia "una situación diglósica" en la que la lengua vasca estaría enPor ello, insiste en la necesidad de impulsar el euskera, proponiendo, entre otras medidas, elaborar y aprobar la, apostando por "un sector audiovisual fuerte y con posibilidades de futuro, con especial énfasis en la utilización del euskera como lengua vehicular", crear la Biblioteca Nacional Vasca y acercar el euskera a los inmigrantes.También propone fomentar la traducción y el doblaje de libros y películas, mediante la introducción de cuotas, así como el, y crear una Beca Euskara de forma que el estudio de la lengua vasca "sea gratuito para cualquier trabajador".Aunque EA destaca la(y propone desdoblar la línea Amorebieta-Gernika-Bermeo del Euskotren), subraya que "la conexión en alta velocidad es estratégica para este país y contribuirá muy positivamente a reducir el tráfico de vehículos particulares y pesados de las carreteras vascas". Así, aboga por completar la denominada Y vasca y "acelerar su conexión con Nafarroa [Navarra], el norte de Europa y con el resto de Estado".También propone la t, así como la gestión exclusiva de los puertos y aeropuertos vascos, que considera "clave para abordar la adecuada coordinación e intermodalidad de nuestros sistemas de transporte".En materia de Sanidad, Eusko Alkartasuna cree que el Plan Estratégico del Servicio vasco de salud (Osakidetza) 2008-2012 es "un proyecto ambicioso y bienintencionado", aunque aboga por profundizar en él, incrementando progresivamente su presupuesto. Además, propone ampliar la asistencia dental a los adultos, crear bancos públicos para sangre procedente de cordones umbilicales y ampliar la red asistencial, entre otras medidas.Además de la aprobación de un Plan Vasco del Deporte para el período 2009-2012 "con una importante dotación económica¿, EA defenderá que lasparticipen en competiciones oficiales internacionales. En materia de, quiere promover la alfabetización digital e impulsar el euskera y la indentidad vasca en internet, por ejemplo, incluyendo contenidos en vasco en la red de bibliotecas Europeana