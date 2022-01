El Tribunal Constitucional ha acordado admitir finalmente a trámite el recurso de la agrupación electoral Demokrazia 3 Milioi (D3M) contra la sentencia del Tribunal Supremo que, según una providencia notificada este jueves.La Sala Primera del Constitucional decidió este martes no admitir el recurso de D3M porque, tal y como establece la ley, ante lo que la agrupación electoral presentó un nuevo escrito antes de la finalización a medianoche del plazo que tenía para recurrir.El nuevo recurso no ha podido ser examinado por el tribunal hasta esta mañana y su admisión a trámite no ha sido notificada hasta pasadas las 14.00 horas.La decisión del Constitucionalsi confirma o anula lo acordado por el Supremo, ya que debe resolver el recurso antes de la medianoche de mañana, momento en el que comenzará la campaña electoral de los comicios autonómicos vascos del próximo 1 de marzo.Y es que, al admitir el recurso, el tribunal ha dado también traslado del mismo a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado, que podrán presentar alegaciones hasta las 15.00 horas del jueves.Si el Ministerio Público y el Gobierno apuran el plazo,Los tiempos ya eran muy ajustados debido a que el Supremo no notificó hasta las 23.20 horas del pasado domingo la resolución en la que anulaba la proclamación de las candidaturas, cuando debía haberlo hecho como muy tarde antes de la medianoche del sábado.Sin embargo,que el jueves anterior había dado a D3M y Askatasuna para alegar a los escritos de impugnación presentados por el fiscal y el abogado del Estado debido a que al día siguiente los representantes de ambas formaciones estuvieron declarando ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.De este modo, el Supremo se dio de plazo hasta la medianoche del domingo para resolver las impugnaciones, con lo que Askatasuna y D3M tenían el lunes y el martes -en lugar del domingo y el lunes- para recurrir, lo que dejaría al Constitucional otros dos días -miércoles y jueves- para pronunciarse sobre los recursos.Ahora, sin embargo, el recurso de D3M, si es que las alegaciones al mismo no se reciben antes.El tribunal no tendrá tantos apuros de tiempo con el recurso de Askatasuna, que fue admitido a trámite este martes por la mañana y al que la Fiscalía y la Abogacía del Estado podían alegar hasta las 15.00 horas de este miércoles.