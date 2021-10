Miles de personas han participado este domingo en Zaragoza en una manifestación en contra de la crisis y los expedientes de regulación de empleo.

A pesar del frío y la niebla, más de 35.000 manifestantes han acudido al acto reivindicativo, según los sindicatos UGT y CC.OO., que han convocado la manifestación bajo el lema "Ante la crisis: Empleo y protección social".

La manifestación ha partido al mediodía desde la plaza San Miguel y ha finalizado una hora más tarde en la Plaza de Aragón, donde ha tenido lugar la intervención de los secretarios generales de UGT y CC.OO. en la Comunidad de Aragón, Julián Lóriz y Julián Buey. Al concluir, los participantes han cantado "La Internacional".

Durante el trayecto, los manifestantes han proferido gritos de "Si esto no se arregla, huelga, huelga, huelga" o "No, no, ERE no".

Entre los asistentes se encontraban en torno a 2.000 trabajadores de la planta de General Motors de Figueruelas (Zaragoza), afectados por dos expedientes de regulación de empleo. También han acudido empleados de empresas como La Bella Easo, Pipelife, Aloa, Tudor y Galerías Primero.