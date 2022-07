Envía tus preguntas para Montserrat Nebrera en los 'Desayunos de TVE'

Hay políticos que se hacen célebres de la noche a la mañana por una frase. A Montserrat Nebrera, diputada del Partido Popular en el Parlament de Catalunya, le ha pasado esta misma semana. Tras los problemas que provocó la nevada del pasado viernes, Nebrera valoró la actuación del ministerio de Fomento dirigiéndose a su titular, Magdalena Álvarez, como "cosa" y asegurando que tiene "un acento que parece un chiste".



La ministra no quiso responderle, pero dejó caer que no pensaba contestar a la "señora negrera". Lapsus o no, lo cierto es que las palabras de Álvarez, andaluza, llevaban ímplicito el malestar que la frase de Nebrera sobre su acento. Pero incluso su propio partido reprobó la expresión y decidió abrir un expediente a la política catalana. Además, Javier Arenas, uno de los principales dirigentes 'populares' y también andaluz, afeó públicamente la conducta de Nebrera.



Por su parte, la protagonista del incidente ha pedido disculpas a través de su blog y ha lamentado "profundamente" lo sucedido. Pero la polémica sigue en marcha y, lejos de apaciguarse, va creciendo.



Para hablar de esta situación y de muchas otras cosas, Montserrat Nebrera estará el jueves, 15 de enero, en el programa 'Los Desayunos de TVE', que conduce Pepa Bueno. Junto a ella, para entrevistar a Nebrera, estarán los periodistas Enriq Hernández, de 'El Periódico de Cataluña'; Anabel Díez, de 'El País' y Victoria Prego, de 'El Mundo'.



Pero, además, Nebrera contestará algunas de las preguntas que le envíen los usuarios de RTVE.es. Si quieres hacer una pregunta a Nebrera, puedes dejarla en el apartado de comentarios de esta noticia. Si lo prefieres, puedes enviarla por correo electrónico a desayunos.tve@rtve.es. Si quieres, también existe la posibilidad de que nos envíes un vídeo con tu pregunta.



Nebrera, además de aclarar su enfrentamiento con Álvarez, hablará de muchos otros asuntos, como la financiación autonómica, un asunto en el que el Partido Popular de Cataluña tiene mucho que decir.



'Los desayunos de TVE' es un programa informativo que se emite en Televisión Española todos los días a las nueve de la mañana. En él, se disecciona la actualidad del día y se entrevista a sus protagonistas.