El máximo líder de Hamás amenaza a Israel con secuestrar soldados si entran en Gaza

Jaled Meshal, exiliado en Damasco, advierte a Israel de que no lance la ofensiva terrestre

El máximo líder en el exilio del movimiento palestino Hamás, Jaled Meshal, ha advertido a Israel de que no intente una ofensiva terrestre en la franja de Gaza porque, si lo hace, le espera "un sombrío destino".



En un discurso que hizo anoche y que ha sido retransmitido este sábado por la cadena de televisión qatarí Al Yazira, Mishaal también ha dicho que su grupo, que controla Gaza desde hace año y medio, no se rendirá ante la presión militar israelí.



Jaled Meshal,, el líder espiritual en el exilio de Hamás, ha dicho que están preparados para resistir cualquier invasión por tierra y que podrían secuestrar más soldados israelíes.



Meshal,ha asegurado a los hebreos que "si cometéis un acto estúpido invadiendo Gaza, quién sabe, podríamos tener un segundo o tercer o cuarto Shalit", en referencia al soldado israelí, Gilad Shalit, secuestrado hace más de dos años.



Hamás, ha agregado, "ha perdido muy poco" desde que la zona comenzó a ser bombardeada por Israel el pasado 27 de diciembre, con un saldo de 435 muertos y más de 2.300 heridos, según fuentes médicas palestinas.



"Un sombrío destino puede estar esperando a los soldados de Israel si toman la decisión de irrumpir en Gaza", ha agregado Mishaal en su discurso, que fue grabado desde Damasco, donde reside el líder de Hamás.



En junio del 2007, Hamás expulsó de Gaza, por las armas, a las fuerzas leales al presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás, dos años después de que Israel se retirara de ese territorio palestino.



Dirigiéndose a los líderes israelíes, Meshal, dijo que "la sangre que recojan en Gaza será el camino más corto hacia el final de su carrera política", en referencia a las elecciones que se celebrarán en Israel en febrero próximo.



Según Meshal, la resistencia palestina saldrá victoriosa de esta ofensiva israelí, y reiteró un llamamiento hecho la semana pasada a todos los palestinos, incluidos los de Cisjordania, donde tiene su asiento la ANP, para lanzar una nueva intifada contra Israel.



También destacó que su grupo no cederá "sin condiciones" en favor de un alto el fuego que pueda ser alcanzado en Gaza.



La crisis actual estalló después de que terminara a mediados de diciembre una tregua de seis meses que había vivido Gaza y que implicaba que Hamás se abstenía de lanzar cohetes contra territorio israelí.