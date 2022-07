Los padres de Madeleine publican un vídeo con la niña desaparecida

Los padres de la niña británica desaparecida durante unas vacaciones en mayo del año pasado en el sur de Portugal, han publicado en su página weben el que se la ve jugando con su familia.En el vídeo , la niña canta, anima a sus hermanitos gemelos a dar palmadas como ella,, muestra con orgullo unos zapatitos color rosa.En otros momentos aparece cono examina unos paquetes con regalos de Navidad.En un mensaje escrito que acompaña al vídeo, Kate y Gerry McCann dicen: "La Navidad es el tiempo de los niños. Por favor".Y agregan: "Será nuestra segunda Navidad sin nuestra hija. Por favor, procurad que no tengamos también una tercera".El portavoz de la familia,, dijo que los padres no deseaban hacer ningún comentario adicional ya que el vídeo habla por sí solo."Creen que esde que Madeleine sigue ahí y que alguien, en algún lugar, puede tener una información importante que ayude a encontrarla", agregó.Mitchell dijo que el matrimonio sigue trabajando en la búsqueda de su hija , de la que no ha habido noticias desde que desapareció del apartamento dedonde dormía con sus hermanos, mientras sus padres cenaban con unos amigos en un restaurante próximo de la urbanización.La pareja fue considerada durante algún tiempo por la policía portuguesa, pero el pasado julio la fiscalía anunció que daba al carpetazo al caso y dejaba de considerar al matrimonio como "arguido" (sospechoso).El pasado agosto se publicaron miles de páginas del archivo de la Policía portuguesa sobre el caso, lo que puso al descubierto las distintas líneas de investigación seguidas por la Policía durante catorce meses.El matrimonio, que dice quehasta que no se les demuestre lo contrario, ha ordenado traducir esos documentos al inglés y los está estudiando al parecer con ayuda de policías británicos con experiencia en ese tipo de tareas.