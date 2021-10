Los líderes de la UE han respaldado el plan contra la crisis propuesto por la Comisión Europea , que va a destinar fondos equivalentes al 1,5% del PIB comunitario para, con la esperanza de salir pronto de la recesión.Tras superar las resistencias de algunos países, los Veintisiete han dado su visto bueno al enfoque de Bruselas, que prevé una inyección coordinada depara reactivar la economía europea.El Consejo Europeo que termina en Bruselas recalca que cada Estado podrá elegir las medidas que considere apropiadas, "teniendo en cuenta la situación de cada cual".El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado que ha pedido a la Comisión Eurpea y al Banco Central Europeo (BCE) que reflexione sobre más fórmulas para "agilizar y garantizar"Zapatero subrayó hoy desde Bruselas que han puesto en marcha algunas medidas, como una línea de crédito de 10.000 millones del ICO para pymes, y que lo que se necesita es "un poco más de tiempo" para que éstas funcionen, aunque se mostró consciente de la necesidad.El presidente también destacó que se ha pedido a las entidades financieras que sigan concediendo créditos, pero destacó que no se le puede pedir a un banco que dé financiación si no tiene las garantías suficientes.El presidente francés, Nicolas Sarkozy, ha asegurado que los 27 comparten el mismo enfoque para luchar contra la crisis y se ha mostrado satisfecho por el apoyo a la propuesta de la Comisión Europea para lograr la reactivación económica.Al término del Consejo Europeo celebrado el jueves y hoy en Bruselas, Sarkozy ha asegurado queentre los líderes de la UE sobre la gravedad de la crisis económica: "no hay voces discordantes".El presidente francés, que lidera este semestre la UE, ha subrayado que la Unión tomará "las medidas necesarias" para ly ha recalcado que el Pacto de Estabilidad -que obliga a los países a sanear sus cuentas públicas- sigue en vigor y aseguró que, a medio plazo, el objetivo sigue siendo la reducción del déficit y la deuda.