La XIV Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC) se ha inaugurado en la ciudad polaca de Poznan, donde representantes de más de 190 países lidiarán durante dos semanas con la crisis financiera paraque sustituya al Protocolo de Kioto.Según los expertos, un acuerdo en Poznan es fundamental porque desde 1970 el 90% de los cambios en la naturaleza han sido provocados por la acción humana Los científicos pintan un panorama apocalíptico y anuncian que, si no se logran frenar cuanto antes los actuales índices de contaminación, el mundo verá cómo se multiplicarán las, las migraciones ecológicas y la extinción de la flora y la fauna.Para el secretario ejecutivo de la UNFCCC, Yvo de Boer, la cita de Polonia será un éxito si se alcanzan las bases para que en la conferencia de Copenhague del próximo año se consiga un acuerdoLa crisis financiera mundial aparece como el gran impedimento para lograr este ansiado compromiso, ya que puede suponer una reducción sustancial de los recursos destinados a la lucha por salvar el planeta.El liderazgo de la Unión Europea en la batalla contra el cambio climático ya se ha visto afectado por la tormenta financiera, después de que países comomedioambientales comunitarias para ajustarlo al delicado contexto económico.Mientras, los más optimistas esperan que la reciente victoria electoral de Barack Obama en Estados Unidos suponga un cambio determinante en la posición de Washington respecto al calentamiento global, teniendo en cuenta que ese país no ha ratificado el Protocolo de Kioto.A la conferencia de Poznan acudirán más de, entre los que figuran decenas de ministros de Medio Ambiente y Finanzas, que debatirán bajo la atenta mirada de cerca de un millar de periodistas.Además, cientos de activistas de organizaciones ecologistas y representantes de empresas participarán en las reuniones y mesas redondas sobre el clima, donde también se oirá la voz de premios Nobel comoy Wangari Maathai, y la de políticos como el gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, y del ex presidente rusoLos 40.000 metros cuadrados de recinto cuentan con 34 salas de conferencias, en las que se condensarán dos semanas de arduo trabajo en las que el planeta se juega su futuro.