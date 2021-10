Más de 100 españoles permanecen atrapados en Bangkok por las protestas

Más de un centenar de españoles han quedado atrapados en Tailandia después de que el aeropuerto internacional de Bangkok cancelara todos los vuelos debido a las protestas antigubernamentales.



Esta mañana, un avión de la compañía Thai Airways con cerca de un centenar de pasajeros españoles, y que debía aterrizar en el aeropuerto internacional de Suvarnabhumi, a unos 35 kilómetros al este de Bangkok, fue desviado al viejo aeródromo de la capital tailandesa según informaron fuentes de la Embajada de España.



Los pasajeros del vuelo tuvieron que pasar horas sin poder bajarse del avión por problemas con el proceso de inmigración.



"Nuestra recomendación es que los turistas que tengan planeado viajar a Bangkok en los próximos días retrasen sus vuelos hasta que la situación se normalice", ha explicado a Efe el embajador español en Tailandia, Juan Manuel López Nadal.



El diplomático ha confirmado la presencia de españoles en la aeronave procedente de Madrid y ha subrayado que "las protestas antigubernamentales no entrañan ningún peligro para los turistas, aparte de las molestias por la cancelación de los vuelos".



López Nadal ha explicado que desde la embajada están atendiendo las llamadas de los turistas afectados, a los que también ha recomenado que consulten con las agencias de viaje y las aerolíneas.



Unos 8.000 seguidores de la Alianza Popular para la Democracia (APD), organizadora de las manifestaciones, bloquean desde el martes el aeropuerto internacional de Suvarnabhumi y afirman que no abandonarán las protestas hasta que dimita el primer ministro, Somchai Wongsawat.



También el Ejército ha pedido al primer ministro que dimita y convoque elecciones, pero el Gobierno ha dicho que no dimitirá. Los militares también han pedido a los manifestantes que abandonen el aeropuerto.



Atrapado en Tailandia



"Tenía que coger la madrugada del jueves avión de China Airways para España, pero la compañía me informó de que han aplazado mi vuelo hasta el 7 de diciembre", ha explicado a Efe el artista español Paco Montañés, quien se encuentra en Bangkok.



El pintor, originario de la ciudad jienense de Alcalá la Real, está aquejado de una infección gastrointestinal que le obligó a pasar cuatro días hospitalizado en la ciudad camboyana de Siem Reap.



"Por suerte ahora me ha bajado la fiebre, pero en Camboya llegué a tener hasta cuarenta grados", ha explicado el pintor, que obtuvo el Premio Nacional fin de carrera de Bellas Artes en 2004 y fue becado en la Fundación Gala de Córdoba.



Montañés, quien está alojado en casa de un amigo, llegó a Tailandia a principios de octubre para trabajar en su obra y realizar retratos, al tiempo que aprovechó para viajar por el país y la vecina Camboya.



"En Bangkok no hay problemas de seguridad con los extranjeros, pero mis familiares en España estaban muy nerviosos por las noticias que llegan de Tailandia", ha lamentado Montañés.



"Yo no tengo problemas económicos y soy autónomo, pero muchos españoles atrapados aquí no lo tendrán fácil para pagar más días de hotel y que les retrasen sus vuelos hasta diez días, como me ha ocurrido a mí", ha concluido.