El PSOE pide a Herrera que extienda a todos los colegios la sentencia que veta los crucifijos

El Grupo Socialista de las Cortes de Castilla y León ha exigido a la Consejería de Educación de la Junta que "extienda de oficio" a todos los colegios públicos la sentencia de un juez que ha obligado a un centro de Valladolid a retirar sus símbolos religiosos. "Esta es la única forma de que se tutelen los derechos de las familias que no profesan la religión católica", ha sostenido la portavoz del grupo, Ana Redondo. Por su parte, la Consejería de Educación está aún pensándose si recurrirá el dictamen judicial.



La portavoz socialista Ana Redondo ha asegurado que su grupo ha recibido quejas sobre este asunto sobre todo del medio rural, "donde nos consta que se mantienen los símbolos religiosos en los centros públicos". Asimismo, ha destacado que la resolución judicial está en pleno acuerdo con la Constitución.



La portavoz ha aplaudido que la Junta acate la sentencia, pero ha lamentado el periplo procesal que ha atravesado este asunto por la decisión que tomó en su día el Gobierno regional de dejar el tema en manos del consejo escolar del colegio en cuestión.



El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Valladolid dictó una sentencia que obliga al colegio público Macías Picavea a retirar los crucifijos de sus aulas y espacios comunes, presentes desde 1930.



Ésta es la primera sentencia que entra en el fondo de la cuestión reivindicada por la Asociación Cultural Escuela Laica de Valladolid. Dicha asociación presentó el pasado mes de marzo un recurso contencioso administrativo contra el Consejo Escolar del centro educativo, que se decantó por mantener los símbolos religiosos en el centro educativo.



El PNV defiende la libertad de los padres



A este respecto también se manifestó el Partido Nacionalista Vasco (PNV), que considera que deben ser los padres y los profesores los que decidan si se mantienen los crucifijos en los colegios públicos, sin que para los peneuvistas sea necesario hacer una norma "de naturaleza general".



El portavoz de Justicia del PNV en el Congreso, Emilio Olabarría, sostiene que que debe tenerse en cuenta la "naturaleza" de cada colegio, ya que la presencia de crucifijos sería, a su juicio, potestad de los colegios en los casos de centros concertados o privados.



Respecto a los colegios públicos, el portavoz peneuvista ha señalado que "ningún signo religioso tiene carácter oficial" según la Constitución, aunque opinó que "no habría ningún inconveniente" en mantener los crucifijos si la comunidad escolar se manifiesta a favor. Además, ha insistido en que, a su entender, puede tomarse una decisión "en cada caso".



No obstante, Olabarría ha pedido "un amplio consenso entre los grupos parlamentarios" sobre "los problemas que dimanan de la laicidad" del Estado. A su juicio, "es un debate no resuelto y pendiente" el decidir la presencia de símbolos religiosos en lugares como colegios o juzgados, teniendo en cuenta que la Constitución establece un Estado laico. Por este motivo, opinó que la simbología de una determinada religión "tampoco puede tener carácter oficial a ningún efecto".