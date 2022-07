Odyssey se quiere quedar con el tesoro

La empresa estadounidense Odyssey ha remitido a un tribunal de Tampa (Florida) un informe en el que contradice los argumentos presentados por el Gobierno español sobre la procedencia del tesoro, que está valorado en 500 millones de dólares (unos 395 millones de euros).



En Tampa (Florida) tiene lugar el juicio que se sigue por el 'caso Odyssey' , respecto al que el Gobierno Español asegura que el navío "expoliado" por la empresa estadounidense es el Nuestra Señora de las Mercedes, perteneciente a la Armada Española y hundido en octubre de 1804



La empresa de exploración marina ha asegurado que debido a la falta de pruebas el tesoro encontrado podría pertenecer a cualquier barco de principios del siglo XIX.



Odyssey asegura que en el lugar donde se encontraron las monedas no hay nada que pueda identificar el barco que transportaba el tesoro, ni restos humanos del naufragio. Por lo que, de ninguna manera el Gobierno español puede defender que el buque hundido es la fragata española "Nuestra Señora de las Mercedes".



Falta de pruebas



En una declaración firmada por el presidente de Odyssey, Gregory Stemm, la empresa de exploración marina asegura que las piezas recuperadas del fondo de mar se encuentran esparcidas en un área amplia, sin que existan pruebas del buque, ni de si su hundimiento se debió a una tormenta, una explosión o un accidente.



En este sentido, Stemm ha explicado que "el material recuperado del lugar del hundimiento pudo haber sido transportado por cualquier barco de esa época.



"Las conclusiones alcanzadas por España acerca de la identidad del sitio se basan en pruebas circunstanciales e ignora las pruebas recopiladas, que sugieren que el pecio de 'Las Mercedes' puede encontrarse en otro lugar", ha matizado el presidente de Odyssey.



Este documento, que ha presentado Odyssey en el tribunal de Tampa, señala que la existencia de pruebas que sugieren que el lugar del hundimiento no corresponde al de la fragata "Nuestra Señora de las Mercedes".



Entre las pruebas, cabe destacar que esa nave llevaba el doble de monedas recuperadas por Odyssey y que algunos expertos -como Claudio Bonifacio- mantienen la tesis de que el buque "Las Mercedes" se hundió cerca de la costa con Portugal.



Rechazan las pruebas españolas



Por su parte, la vicepresidenta de Odyssey, Melinda MacConnel, ha explicado que la respuesta remitida por su empresa pretende rechazar la credibilidad de las pruebas presentadas por España.



"No debe de haber ninguna duda de que la jurisdicción del caso corresponde a los tribunales de Estados Unidos", ha sostenido MacConnel.



Asimismo, la vicepresidenta ha afirmado que "Odyssey ha actuado siempre con alto nivel de integridad legal y arqueológica con respeto al lugar (del hundimiento) y a las partes que pueden tener una reclamación legal en el caso".



Un tesoro de 1804



Odyssey contaba hasta la medianoche del lunes 17 para responder a la reclamación presentada el pasado 22 de septiembre por el Estado español sobre la custodia del tesoro que extrajo esta empresa de exploración marina estadounidense de la fragata española que se hundió en 1804.



La petición del Gobierno español recalcaba que los restos arqueológicos de "Las Mercedes" pertenecen a un cementerio marino y están protegidos por la Ley de Inmunidad de Soberanía Extranjera, un principio jurídico "absolutamente claro en EE.UU." y el resto del mundo.



Por su parte, el abogado del Gobierno español, el estadounidense James Goold, argumentó que "está muy bien documentado y es un hecho histórico" que "Las Mercedes" -de la Armada Española- se hundió tras entrar en combate con una fragata británica en aguas del Océano Atlántico "con más de 250 españoles -marinos y civiles- a bordo".



Además, el Estado español acusó a Odyssey de haber excavado en el suelo marino "en secreto" para extraer el tesoro.