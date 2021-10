La página web de Wikipedia en Alemani a se encuentra actualmente bloqueada debido a una querella impuesta por el diputado del partido La Izquierda Lutz Heilmann por un artículo sobre él aparecido en la enciclopedia digital . Sin embargo, todos los artículos de la wikipedia alemana, incluido la biografía de Heilman, se encuentran accesibles en otra dirección web sobre la que Alemania no tiene capacidad legal ya que está albergada en EE.UU.El artículo de la polémica afirmaba que el diputado había proferido amenazas por SMS a un conocido suyo. Además, había pasajes sobre el pasado de Heilmann, en el que estuvo vinculado con los servicios secretos en la extinta República Democrática Alemana (RDA).La vinculación de Heilmann con la STASI se conocía desde 2005, cuando el diputado aceptó el "error" que había cometido en el pasado y se disculpó pero, a la vez, se negó a renunciar a su escaño parlamentario.En su biografía oficial se dice que trabajó para el Ministerio de Seguridad Estatal de la RDA, del que dependía la STASI, sólo como guardaespaldas durante la prolongación de su servicio militar.El portal Heise sostiene que el artículo de wikipedia sobre Heilmann fue modificado varias veces desde ordenadores del Bundestag.Las personas que intenten abrir hoy la página web de wikipedia en alemán -wikipedia.de- se encontrarán con una comunicación en la que se da cuenta de la situación jurídica que tiene bloqueada de momento la enciclopedia digital.Sin embargo, en el mismo comunicado informan a los visitantes de que la enciclopedia online se encuentra perfectamente operativa en la dirección de.wikipedia.org . Sobre este dominio Alemania no tiene jurisprudencia, ya que está alojado en EE.UUAdemás, se indica que wikipedia interpondrá un recurso jurídico contra la prohibición y aparece también la advertencia habitual de que la plataforma no es responsable del contenido de los artículos.