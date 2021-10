General Motors Europa reducirá su producción y la jornada laboral de sus empleados un 20%

General Motors (GM) Europa reducirá la producción y la jornada laboral de sus empleados un 20% en todas sus plantas el año que viene para hacer frente a la caída del mercado y a sus dificultades financieras, marcadas por la necesidad inminente de 750 millones de dólares (595 millones de euros) para garantizar su liquidez.



Así lo anunciado este miércoles el secretario general de UGT en la planta de GM en Figueruelas (Zaragoza) y único representante español en el Comité reducido europeo, Pedro Bona, quien ha explicado que el fabricante automovilístico se ha marcado como objetivo reducir un 10% los costes estructurales.



El recorte de la jornada de los trabajadores, que implicará reducciones salariales, empezará a estudiarse la semana que viene en la reunión que mantendrán en Alemania los 32 representantes sindicales de las plantas europeas presentes en el denominado Foro Europeo.



La reducción de la producción, que también afectará a Figueruelas, donde trabajan unas 7.500 personas que fabrican de manera simultánea el Opel Corsa, el derivado comercial Combo y el monovolumen Meriva, se repartirá del modo más equitativo posible entre todas las factorías de GM Europa, con el compromiso de la dirección de no cerrar ninguna de ellas ni acometer despidos forzosos.



En el conjunto de las plantas europeas se prevé para 2009 un volumen de producción de 1.385.000 vehículos, una cifra que ya incluye la reducción del 20%.



En la planta zaragozana, donde acaba de aplicarse un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a 600 puestos de trabajo durante un año, se prevé alcanzar este año una producción de 425.000 vehículos, lo que supone una reducción del 12,5% respecto a 2007.



No se descarta un nuevo ERE en Zaragoza



Además, con la nueva coyuntura, Figueruelas tiene ahora asignado para el año que viene un volumen de producción de 361.000 unidades, frente a las 415.000 que se habían calculado hace solamente unas semanas.



Bona, quien participó el lunes y el martes en una reunión del comité reducido europeo en Rüsselsheim (Alemania), ha afirmado que todavía es pronto para saber cómo afectará al empleo el recorte de la producción y no ha descartado que se pueda negociar un nuevo ERE en Figueruelas, pero ha subrayado que el objetivo es que todos los empleados mantengan el vínculo laboral con la empresa, al igual que ha ocurrido en el último ajuste.



"La situación está muy mal y todo dependerá de la financiación externa y de lo que los sindicatos puedan aportar" para salvar la situación, ha argumentado Bona.



GM Europa, cuyos ingresos han caído un 16%, ha generado unas pérdidas netas en el tercer trimestre del año de 1.000 millones de dólares, frente al quebranto de 398 millones del mismo periodo de 2007, y en el último año ha visto cómo su cuota de mercado se ha reducido del 9,5% al 8,9%.



La plantilla de Figueruelas está "muy nerviosa"



La situación de la corporación mundial, que ha advertido de la posibilidad de quiebra si no recibe ayudas en las próximas semanas, es aún peor, con unas pérdidas de 2.800 millones de dólares y una pérdida de liquidez de 6.900 millones de dólares en el tercer trimestre, tal y como anunció la propia multinacional la semana pasada.



Aunque la corporación ha anunciado la paralización de los nuevos lanzamientos, Bona ha afirmado que GM Europa todavía podría mantener el objetivo de comercializar veinte modelos hasta el 2012, donde se incluye en nuevo Meriva, que se producirá en Figueruelas a partir de enero de 2010, si la compañía solventa sus problemas de liquidez.



Por su parte, el presidente del Comité de Empresa, José Juan Arceiz, ha reconocido que la plantilla de Figueruelas está "muy nerviosa", pero ha querido transmitir un mensaje de "optimismo realista" de cara al proceso de negociación que se iniciará la semana que viene para acometer el recorte de producción y de jornada laboral.