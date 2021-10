Un consolidado Daniel Craig presenta el nuevo James Bond en Valencia

El actor británico Daniel Craig, el consolidado nuevo Agente 007 del siglo XXI, consideraría "un error" que su personaje traspasara el límite dibujado por Ian Fleming y tomara partido a nivel político, pues James Bond no deja de ser, en su opinión, "un asesino" amoral que está "fuera del mundo".



Así lo ha asegurado Craig en un encuentro con periodistas con motivo de la gala que en la noche de este jueves tiene lugar en el Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia para el preestreno español de Quantum of Solace, la vigesimosegunda entrega de la saga que Sean Connery inició en 1962 contra el Doctor No. El estreno tendrá lugar el 21 de noviembre.



El actor se muestra en parte responsable del notable giro que ha tomado su personaje desde su incorporación -en 2006 con Casino Royale- a la lista de intérpretes que se han metido en la piel de Bond y que está marcado por un mayor dramatismo, la ausencia casi total del sentido del humor, una estética más oscura y una creciente soledad, mostrada como una fatalidad de su particular profesión.



Por su parte, Fernando Guillén Cuervo, que interpreta a un corrupto jefe policial boliviano, ha reconocido este jueves que aún no se termina de creer la oportunidad que ha tenido de trabajar en esta superproducción de 230 millones de dólares (184 millones de euros), y ha valorado el acierto de los productores de darle "un nuevo rumbo" a la saga, "más realista, oscura y crítica".



Su papel, aunque pequeño, le ha permitido mostrar un perfil "mefistofélico": "Hacer de malo es lo mejor que me podían ofrecer", ha señalado, para calificar de "mítico" el haber actuado en Quantum of Solace y confesar que ser "víctima" de la particular justicia secreta de James Bond ha sido "un gustazo".



El director no quiere repetir por cansancio



Por su parte, el director Marc Forster ha reconocido este jueves haber acabado "muy cansado" del rodaje de Quantum of Solace, especialmente por sus múltiples localizaciones -Reino Unido, Panamá, Chile, Italia, Austria y México-, y aunque se muestra muy agradecido por haber consolidado a James Bond como un oscuro antihéroe, ha rechazado dirigir la próxima entrega de la saga.



"Este James Bond está más de acuerdo con lo que quería Ian Fleming", ha dicho. A pesar de que la cinta tiene todo el aspecto de arrasar en las taquillas de todo el mundo, el cineasta prefiere proyectos más pequeños y personales.



Forster, responsable de películas como Descubriendo Nunca Jamás y Monster's ball, ha comentado que tardó un mes en contestar a la oferta que le hicieron los productores Barbara Broccoli y Michael G. Wilson para dirigir la de Bond.



Finalmente aceptó, haciendo suya una cita de Orson Welles para no tener que arrepentirse de no haber rodado nunca una película comercial y porque la saga es "parte de la historia del cine", aparte de su interés en trabajar con Daniel Craig, con quien le une su experiencia en el cine independiente.



Forster, quien ha podido rodar "con mucha libertad" y la única condición de que Bond no matara a inocentes, valora el grado de implicación que ha logrado establecer con Craig, con quien ha formado "una muy buena sociedad" y que también quería continuar la historia de Quantum of Solace justo en el punto donde acababa Casino Royale.



Una 'chica Bond' que no quiere ser muñequita



La actriz ucraniana Olga Kurylenko, 'chica Bond' de esta entrega, ha valorado que su papel tenga "su propia historia" de venganza y sea lo suficientemente independiente de James Bond como para que no se la catalogue como "una muñeca" más de la saga cinematográfica.



Kurylenko da vida a Camille, una boliviana que jura vengarse del general asesino de su madre y de su hermana y que, así, se convierte en compañera de explosiones, venganzas y persecuciones del agente secreto antes que en su tradicional amante de turno.



Según Kurylenko, su personaje es fuerte e independiente, casi un reflejo del portento físico de James Bond, pero al mismo tiempo está herida por su trayectoria vital y sus conflictos internos; eso la hace vulnerable, lo suficiente para que en el rol que interpreta de nuevo Daniel Craig se atisbe un rayo de humanidad.



"Nunca me imaginé que iba a ser una 'chica Bond'", ha confesado, y añade que no habría aceptado el papel si éste la hubiera dibujado como una "chica objeto".



Olga Kurylenko se muestra orgullosa de la capacidad de resistencia física de que goza tras el rodaje, gracias a que durante seis meses entrenó cuatro horas diarias para poder luchar, saltar, nadar o manejar armas.