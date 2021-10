El diputado de UPN Santiago Cervera ha remitido al Comité de Disciplina y Garantías del partidoen el que considera que su partido no le puede imponer el voto en el Congreso para defender su decisión de votar con el Partido Popular y no acatar la orden de UPN de abstenerse en la votación de los Presupuestos Generales del Estado.Cervera, que debía comparecer físicamente ante el Comité de Disciplina, ha decidido enviar a primera hora un texto de diez folios al instructor que se encarga del expediente disciplinario abierto al diputado por diversas declaraciones públicas y por no haber acatado el acuerdo del Consejo Político de UPN.En esta misiva,sus derechos como afiliado de UPN y que se le anule la suspensión de militancia que fue acordada en el Comité Ejecutivo del partido celebrado el 27 de octubre, tras su decisión de votar con el PP en el Congreso de los Diputados.En el texto remitido al instructor de este caso, Santiago Cerveraque dice que, "una vez elegidos, los representantes no lo son de quienes los votaron, sino de todo el cuerpo electoral, y titulares por tanto de una función pública a la que no pueden poner término decisiones de entidades que no son órganos del Estado".Cervera defiende en el texto que este pronunciamiento del Constitucional supone que un partido no puede "poner término" a las decisiones de un diputado y considera, por tanto, que su decisión en la votación del Congreso no justifica la suspensión de militancia.Por su parte, el senador José Cruz Pérez Lapazarán, que ha formalizado su baja de Unión del Pueblo Navarro,porque, según ha subrayado, pasarse al PP no constituye transfuguismo dado que concurrieron a los comicios con las siglas PP-UPN.Además, ha abogado por pactos entre las dos formaciones en el futuro pero lamentó que el partido que ahora dirige Miguel Sanz haya tomado "en este momento, sin referentes nacionales".Pérez Lapazarán formará previsiblemente parte de la comisión gestora del PP navarro que mañana aprobará el Comité Ejecutivo del PP. También integrarán ese órgano el ex diputado Jaime Ignacio Del Burgo, el miembro del Consejo Político de UPN y presidente de la Junta Local de Estella, Andrés Valencia, la ex diputada Eva Gorri o el concejal de Leitza Silvestre Zubitur, entre otros."Con pedir las actas a los concejales hacen un flaco favor a la ciudadanía que ha votado a UPN. Creo que no tiene ningún sentido porque este partido era el referente político del PP en Navarra, que no existía", ha declarado el senador.No opina lo mismo el portavoz de este partido en el Parlamento de Navarra, Carlos García Adanero, quepara que pasen al PP, que en algunos casos, ha dicho, llega "casi hasta el acoso".García Adanero ha agregado a los periodistas, poco antes de participar en la reunión de la Junta de Portavoces del Parlamento, que no tiene constancia de que haya habido o vaya a haber bajas de militancia entre los componentes del grupo parlamentario de UPN.Sí le consta "la campaña que se está haciendo contra personas, porque a algunos se les está llamando con muchísima insistencia para que se den de baja en UPN y de alta en el PP., el que esté insistiendo así con personas que son lo suficientemente mayores como para saber qué decidir en un momento concreto. Si tienen intención de militar en otro partido no hace falta que nadie les llegue casi hasta el acoso telefónico", ha lamentado.Por contra, la vicepresidenta de UPN y alcaldesa de Pamplona, Yolanda Barcina, ha asegurado que los concejales regionalistas del consistorioy van a seguir trabajando por el proyecto político por el cual se presentaron a las elecciones.Barcina, quien recientemente anunció que presentará su candidatura a dirigir el partido en el próximo congreso de su partido, previsto para 2009, su candidatura a la presidencia como sucesora de Miguel Sanz, ha revelado además que no le consta "en absoluto" que los concejales del consistorio pamplonés hayan recibido llamadas desde el ámbito popular para afiliarse al nuevo PP navarro.En este sentido, ha manifestado que tanto ella como los otros doce concejales de UPN en el ayuntamiento pamplonés tienen "muy claro para quién vamos a trabajar y cuál es nuestro compromiso", que, ha dicho, "no es otro que responder a la confianza que nos dieron los ciudadanos".