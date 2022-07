La alcaldesa de Pamplona y vicepresidenta de UPN, Yolanda Barcina, presentará en el próximo congreso de su partido, previsto para 2009, su candidatura a la presidencia de la formación regionalista, actualmente ocupada por Miguel Sanz, que en varias ocasiones ha anunciado su retirada.



En una entrevista publicada en Diario de Navarra, Barcina confirma su decisión, que considera un "reto difícil" y que comunica en un momento en el que la ruptura del pacto con el PP ha ocupado la actualidad política en las últimas semanas, circunstancia que "ha tenido su peso" en la decisión de optar a la presidencia.



Así, reconoce que "ha cambiado el escenario" desde que comenzó a plantearse si presentaba o no su candidatura, pero se ha decidido a ello porque "seguir pensándomelo mucho más tiempo era perjudicial para UPN" y porque "creo en este partido y seguiré adelante con él".



Conocedora de que en el seno de UPN hay una corriente que apoyaría una posible candidatura del actual secretario general, Alberto Catalán, a la presidencia del partido, Barcina considera a su compañero "una de las personas más válidas" de la formación regionalista, con la que tiene "gran confianza".



En todo caso, advierte de que no cree en "bicefalias" acerca de la posibilidad de que uno de ellos fuera presidente del partido y el otro candidato a la presidencia del Gobierno foral.



Ruptura con el PP



En cuanto a la ruptura del pacto con el PP, la actual alcaldesa de Pamplona, quien fue consejera de Medio Ambiente en el primer gobierno de Sanz, reconoce que "la gestión de esta crisis no ha sido la más acertada" y que la actuación del PP "no ha sido la más flexible".



Alude también a la actuación del ex diputado Jaime Ignacio del Burgo y del actual diputado Santiago Cervera, ambos críticos con la dirección de UPN sobre su no rechazo a los Presupuestos Generales del Estado como propugnaba el PP, y dice Barcina de ellos: "no nos han ayudado a reconducir esta situación".



En todo caso, Barcina se muestra "partidaria de que haya una colaboración con el PP" aunque considera "claro" que el actual pacto "no sirve", por lo que aboga por "concretar un nuevo acuerdo muy matizado".