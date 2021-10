El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean-Claude Trichet, ha asegurado que "no cabe duda de que", en referencia a la asistencia de nuestro país a la próxima cumbre financiera de Washington de noviembre.Aunque no ha querido precisar si España debe estar dentro de esa reflexión de forma física, porque eso "está en manos de las personas que organizan la cumbre", sí ha subrayado durante su participación en un foro que España es "de facto muy importante".Además, ha considerado que se justifica que España esté dentro del proceso de reflexióny ha insistido en que España estará "en lo que se refiere a reflexiones sobre esta materia".Trichet ha pronunciado estas palabas durante su participación en un almuerzo informativo organizado por Europa Press y KPMG, en el cual ha anunciado que "posiblemente" bajará los tipos de interés en la reunión que el consejo del BCE mantendrá el próximo mes de noviembre.En cuanto a los efectos que tendrá la crisis financiera en el panorama bancario europeo, Trichet ha subrayado que "en Europa"."Debería ser lo que ocurra en este periodo. La reestructuración de las industrias es un fenómeno de las reconversiones y forma parte del funcionamiento normal de las economías de mercado", ha subrayado.Trichet no ha querido entrar a valorar si este proceso se extenderá en las cajas de ahorros españolas, y ha abogado por"He enviado mensajes de moderación a todos los participes, no sólo a sindicatos, sino también a la patronal", ha añadido.