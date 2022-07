La Asociación de Militares cree que Rajoy "nunca ha tenido afecto a lo militar"

El secretario general de la(AME), el coronel, ha manifestado que no le extrañan las palabras de Mariano Rajoy sobre el "coñazo del desfile" de mañana en Madrid , porque "nunca le he oído decir nada de carácter afectivo hacia lo militar"."No me ha sorprendido escucharle eso, porque así como hay otros políticos que muestran otro espíritu hacia lo militar, Rajoy no. Esta es la confirmación", ha declarado Pairet a la agencia Servimedia. A juicio de la Asociación de Militares,, "ya sean de derechas o de izquierdas"."Mientras la sociedad civil nos muestra afecto y nos coloca siempre en las encuestas entre las instituciones más valoradas, los políticos parece que viven en un estado patológico de milifobia", ha agregado Pairet.Por su parte, Leire Pajín, secretaria de Organización del PSOE, el problema no son los micrófonos abiertos, sino que "a Rajoy, últimamente, los asuntos de Estado, las Fuerzas Armadas, las cosas importantes le parecen un coñazo y le dan pereza". Pajín ha hecho estas declaraciones en Santander, donde toma parte en el Congreso del PSOE de Cantabria.Desde el PSOE, además, se han pedido a Rajoy unasEl portavoz del PSOE en la Comisión de Defensa, Jesús Cuadrado, ha señalado que esta expresión "demuestra lo que piensa de verdad" el líder de la oposición y suy a la fiesta nacional del Día de la Hispanidad."Exigimos que pida disculpas de forma clara y rectifique sus graves palabras si es que mañana asistirá al desfile", ha recalcado Cuadrado en nombre del todo el PSOE, tras considerar que Rajoy "no debería acudir para ser coherente con lo que dice". "Es muy grave lo que ha dicho, teniendo en cuenta que es el líder de la oposición", ha apuntado el portavoz del PSOE en la Comisión de Defensa.