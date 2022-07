Wall Street se resiste al desplome y pierde un 3,58%

España : el Ibex-35 ha caído un 6,06%, el segundo mayor descenso del año, perdiendo 692,5 puntos para cerrar en 10.726 unidades. El Indice General de la Bolsa de Madrid ha retrocedido un 5,93%, cerrando en 1.152,22 unidades.

: el Ibex-35 ha caído un 6,06%, el segundo mayor descenso del año, perdiendo 692,5 puntos para cerrar en 10.726 unidades. El Indice General de la Bolsa de Madrid ha retrocedido un 5,93%, cerrando en 1.152,22 unidades. Francia : el CAC-40 de París bajó un 9,04%, la mayor caída en sus 20 años de historia; el selectivo se situó en los 3.711,98 puntos en una jornada en la que las pérdidas fueron comparables a las registradas tras la crisis de 1987

: el CAC-40 de París bajó un 9,04%, la mayor caída en sus 20 años de historia; el selectivo se situó en los 3.711,98 puntos en una jornada en la que las pérdidas fueron comparables a las registradas tras la crisis de 1987 Alemania : la bolsa de Fráncfort ha sufrido la quiebra de Hypo Real State y el índice DAX ha vuelto a su registro más bajo desde 2006, perdiendo un 7,07% hasta los 5.387,01.

: la bolsa de Fráncfort ha sufrido la quiebra de Hypo Real State y el índice DAX ha vuelto a su registro más bajo desde 2006, perdiendo un 7,07% hasta los 5.387,01. Reino Unido : el índice principal de la bolsa de valores de Londres, el FTSE-100, ha perdido un 7,85%, cediendo al término de la jornada 391,1 puntos, hasta los 4.589,2 enteros

: el índice principal de la bolsa de valores de Londres, el FTSE-100, ha perdido un 7,85%, cediendo al término de la jornada 391,1 puntos, hasta los 4.589,2 enteros Italia : la Bolsa de Milán ha perdido un 8,24%, el mayor desplome desde la privatización del mercado de valores italiano en 1998.

: la Bolsa de Milán ha perdido un 8,24%, el mayor desplome desde la privatización del mercado de valores italiano en 1998. Japón: los dos índices de la bolsa tokiota, el selectivo Nikkei y el Topix, cerraron en el nivel más bajo en casi cinco años, tras descender el 4,25% y 4,66%, respectivamente, lo que se suma al retroceso de casi el 7% acumulado la semana pasada.

Recuperación es la palabra que resume una jornada bursátil que en Nueva York había rozado durante toda la mañana el calificativo de dramática. La bolsa de Nueva York ha resistido al desplome sufrido por los mercados bursátiles europeos , para cerrar con un, lo que ha supuesto acabar con, después de haber cotizado en pérdidas históricas.Así, el mercado de valores neoyorquino, puesto que apenas una hora antes del cierre el Dow Jones de Industriales, el índice más importante de Wall Street,. Durante los sesenta últimos minutos de cotización , ha recuperado más de la mitad de lo que había perdido, aunque no tanto como para superar la barrera psicologica de los 10.000 puntos, por lo que es la primera vez que el parqué neoyorquino cierraLa situcion para manana martes no es ni mucho menos optimista, puesto los índices oficiales de confianza y gasto de los consumidores apuntan a unas pérdidas de casi un tres por ciento, según informa el corresponsal de Radio Nacional Magín Revillo, lo que empezaría cada vez hacer mas temible la prevision del Fondo Monetario Internacional, que señala que la economía estadounidense estaría a un paso de entrar en recesion.Por su parte, el mercado Nasdaq, donde cotizan la mayoría de las empresas de tecnología e informática, ha perdido 84,43 enteros (el 4,34%) hasta 1.862,96 unidades, mientras que el selectivo S&P 500 ha retrocedido 42,21 puntos (3,84%) hasta los 1.057,02.Pese a las pérdidas, la bajada de Wall Street ha sido menor que la registrada en las bolsas europeas, que han sufrido uno de los peores días en las últimas dos décadas:El precio del, cerrando en 87,81 dólares, su nivel más bajo en ocho meses, debido a una mayor inquietud en el mercado sobre el efecto que el retroceso en la actividad económica mundial tendrá en la demanda de petróleo y combustibles.Según los datos al cierre de la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de Petróleo Intermedio de Texas para entrega en noviembre se han abaratado 6,07 dólares y han cerrado, algo que no ocurría desde el pasado 7 febrero.