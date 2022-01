La idea del premio la ha lanzado el creacionista turco, en lo que supone todo un desafío a los darwinistas y a la comunidad científica en general, que considera aceptadas y comprobadas las teorías de Darwin sobre la evolución de las especies.Oktar ofrece un, unosa aquel científico que le presente un fósil deen el proceso evolutivo y, por tanto, demuestre la teoría de Darwin.Este creacionista turco, de 52 años y que en sus escritos utiliza el seudónimo de Harun Yahya, es uno de los crítico más feroces de lade Darwin y de lo que califica desegún informa el rotativo británico The Independent Es, además, un personaje de lo más popular en Turquía, donde ya adquirió relevancia hace años al distribuir de forma gratuíta un libro de 800 páginas, el, en el que sostenía que durante millones de años las formas de los organismos vivos no han evolucionado. Oktar también sostiene que no existen fósiles que sirvan para apoyar las teorías de Charles Darwin a pesar de todas las evidencias científicas.Entre la comunidad científica, Oktar es un personaje de sobra conocido y al cual no conceden ningún crédito. El biólogo británicoya calificó en su día el libro de Oktar de "ridículo" y su contenido "inane". El turco le respondió que no había sido capaz de mostrarle ningún fósil en apoyo del darwinismo.Para Kevin Padian, de la Universidad de California , Oktar "no tiene ni idea de lo que ya sabemos sobre la evolución. Si ve un cangrejo fósil, dice que es un cangrejo normal. La extinción no parece preocuparle"Para añadir más leña al fuego, Oktar, además, ha acudido en defensa deque dimitió este mes del cargo de director de educación de latras sugerir que los profesores de ciencia no deberían descartar el creacionismo como una teoría equivocada sino como una cosmovisión más.