Los estrenos de esta semana nos traen a la cartelera el último film dirigido porUna película rodada entre Oviedo y Barcelona que nos cuenta la historia de dos amigas de vacaciones en España que se enamoran de un pintor sin saber que su ex-mujer, con la que mantiene una relación tempestuosa va a hacer acto de aparición en su vida.interpreta al pintor ya su ex-mujer, completándose el reparto con las actrices. Esta última convertida en la nueva musa de Allen tras haber protagonizado 'Scoop' y 'Match point'.'Vicky, Cristina, Barcelona' se estrena para el gran público después de que haya sido presentada en la sesión inaugural del Festival de San Sebastián También llega a nuestras pantallas 'Los extraños' , una terrorífica historia en la que una pareja interpretada porque trata de resolver sus problemas sentimentales con una velada romántica, recibe una visita durente la madrugada de tres extraños, que ocultan sus rostros con máscaras, con muy malas intenciones. La pareja se ve abocada a una violenta lucha para sobrevivir.Se trata de la primera película dirigida por el joven director texano, que también se ha encargado del guión.Para los aficionados al cine de palonitas nos llega esta semana la última locura de Eddie Murphy. En ella interpreta a Dave que acaba de llegar a Nueva York y esa es una de las razones por las que se encuentra bastante perdido.Hay algo que no encaja y es que se siente incómodo con su propio cuerpo. El motivo es que Dave en realidad no es un hombre, sino una nave con cuerpo de humano controlada por un comandante en miniatura, personaje que también está interpretado porSe trata de 'Meet Dave' , que en España conoceremos comoEstá dirigida por Brian Robbins, responsable también de otras películas como "Norbit" (2007) o "Hardball" (2002).Por último también podemos disfrutar con 'Cuatro vidas'. Título que los distribuidores han escogido para su estreno en nuestras pantallas en lugar del más sugerente 'The air I breathe' ( El aire que respiro).Es un film estructurado según un proverbio asiático que divide la vida en cuatro emociones: felicidad, tristeza, placer y amor. Así la película va narrando varias historias centradas en cuatro personajes que representan cada uno de los sentimientos.Después de su debut como director en "A nursery tale",, cineasta norteamericano de ascendencia coreana, presenta su segundo filme protagonizado por