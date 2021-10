Palin acusa a Obama de "sesgar" una investigación parlamentaria contra ella por abuso de poder

Él asegura que se debió a que se negó a despedir al ex cuñado de Palin, un policía estatal

La candidata republicana a la vicepresidencia americana y gobernadora de Alaska, Sarah Palin, no cooperará con una investigación contra ella iniciada por la cámara legislativa de su Estado por abuso de poder.



Así lo ha asegurado Ed O'Callaghan, su portavoz, que ha calificado el procedimiento de "sesgado" por partidarios del candidato demócrata, Barack Obama.



En concreto, los dardos de O'Callaghan van contra el senador demócrata de Alaska Hollis French, partidario de Obama, que es el encargado de instruir la investigación y al que acusan de tener una opinión "predeterminada" sobre el asunto.



El equipo de Obama ha calificado las acusaciones de "completa paranoia" y ha negado que personal de la campaña demócrata se haya trasladado a Alaska para trabajar con la comisión legislativa.



Asunto familiar



Palin se enfrenta a acusaciones de que ella y sus asesores presionaron al entonces comisario de Seguridad Pública, Walt Monegan, para que despidiese a un policía estatal, Mike Wooten, ex cuñado de Palin que había tenido una agrio divorcio con la hermana de la gobernadora.



Monegan se negó y habría sido despedido por ello, algo que Palin achacó a cuestiones presupuestarias.



Por su parte, el ex funcionario ha declarado que, aunque nadie le pidió directamente que despidiese al agente Mike Wooten, se sintió presionado para que lo hiciera por Palin, su marido y su equipo.



Además, ha asegurado que cree que su negativa fue lo que provocó su despido, tras el cual le ofrecieron un puesto de director ejecutivo en el consejo de control de bebidas alcohólicas, algo que declinó.