El CSN exige una revisión a todas las centrales nucleares españolas

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha exigido un análisis a cada una de las nucleares españolas después de los últimos incidentes, por cuya "frecuencia" se ha mostrado preocupado el Gobierno.



Las empresas propietarias de las centrales y el organismo encargado de velar por la vigilancia radiológica y la seguridad nuclear en España han mantenido una reunión en la que también han acordado poner en marcha "programas complementarios de mejora" para reforzar los recursos e inversiones en mantenimiento, personal, formación y renovación de equipos en las instalaciones.



El CSN también ha advertido a las centrales, reunidas en la Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA), de que "tendrá en cuenta" el grado de implantación de esas mejoras para renovarles las autorizaciones de explotación (previstas entre el 2009 y el 2011), según una nota difundida por el propio organismo (pdf).



Recientemente, el Consejo ya pidió análisis más exhaustivos a las centrales.



Sebastián pide más seguridad



También este miércoles, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, y la presidenta del CSN, Carmen Martínez Ten, han acordado "reforzar" la seguridad de las centrales.



Sebastián ha expresado a Martínez Ten "la preocupación del Gobierno por la frecuencia de los incidentes" en las centrales.



Por su parte, la presidenta del CSN ha informado al ministro de la última alerta declarada en Vandellós II (Tarragona), de la cual no han trascendido más datos.



Los dos responsables también han tratado la sanción a la cercana planta de Ascó I por la fuga de partículas radiactivas de noviembre del 2007, no comunicada hasta mucho tiempo después. El expediente del CSN concluyó que la central cometió cuatro faltas graves y propuso una multa récord en España de hasta 22,5 millones de euros. Será precisamente Industria el organismo que decida su cuantía definitiva.



Martínez Ten ha solicitado también su comparecencia en el Congreso de los Diputados.



Abrirán un expediente a Ascó



Miguel Sebastián ha anunciado que el expediente sancionador a Endesa por los incidentes registrados en la central nuclear de Ascó (Tarragona) en noviembre de 2007, que incluyeron la detección de partículas radiactivas en el exterior del edificio, se abrirá el próximo 12 de septiembre e informó de su decisión de reunirse con los presidentes de todas las eléctricas "porque no podemos permitirnos ni un solo incidente más" en las centrales nucleares.



No obstante, señaló que este proceso, normalmente se puede dilatar hasta un año, tras las alegaciones que presente la empresa y puso como ejemplo la sanción de la Generalitat de Cataluña a Endesa, que hoy se ha dado a conocer, por el apagón ocurrido en Barcelona de hace un año, aunque, matizó, "nosotros no vamos a esperar un año".



La patronal cifra en 200 millones las inversiones en seguridad



La patronal eléctrica UNESA ha subrayado que las inversiones en seguridad que se realizan en las plantas nucleares superan los 200 millones de euros anuales y ha explicado que el mayor número de incidencias habidas en los dos últimos años se debe a la entrada en vigor de una nueva instrucción del CSN.



Según UNESA, los 200 millones de euros gastados al año en la seguridad de las plantas, "duplica a lo largo de su vida útil el valor de la fuerte inversión realizado durante la construcción de cada planta".



Además, según UNESA, "han ratificado su compromiso total para alcanzar la excelencia operativa en todas las centrales y continuar con los esfuerzos de mejora de las mismas, garantizando la seguridad y la cobertura de la demanda y contribuyendo, al mismo tiempo, a la reducción de gases de efecto invernadero".



Por otro lado, explica que la entrada en vigor en 2006 de la instrucción IS-10 del CSN ha supuesto la inclusión de requisitos de notificación (de sucesos) "más precisos y exigentes de los existentes desde 1990, lo que ha implicado la notificación de un mayor número de incidencias".



Una notificación "no es en sí misma un indicador de seguridad de la central ni es equiparable a un incidente o a un accidente en la misma, ya que la mayoría de las notificaciones tienen que ver con sistemas electromecánicos convencionales sin relación alguna con la seguridad".



Además, los datos sobre notificaciones son "comparables a los de las centrales de países en los que se reportan incidencias de una forma equivalente". Por tanto, "la seguridad de las nucleares españolas se viene manteniendo en el mismo nivel en los últimos años", y la industria eléctrica "desarrollará como hasta ahora los esfuerzos necesarios en un proceso de mejora continua".