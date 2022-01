El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha anunciado que en 2009 se limitará la contratación en origen de extranjeros a los convenios internacionales firmados por España o a contratos de especialización yPara el ministro "no parece razonable" recurrir a la contratación en origen con una cifra de 2,5 millones de desempleados y ha asegurado que no llevará al Consejo de Ministros un "catálogo (de ocupaciones de difícil cobertura) tan generoso y tan amplio" como el de este año.También ha indicado queen origen y que el año pasado esta cifra superó los 200.000 contratos.Corbacho ha hecho este anuncio tras reunirse con empresarios y sindicatos en la primera reunión "operativa" de la Mesa del Diálogo Social en la que el Gobierno se ha comprometido a revisar "todos los planes de empleo" del Ministerio de Trabajo para afrontar la actual crisis económica.El ministro de Trabajo ha presentado un plan basado en: mejorar y modernizar las políticas públicas de empleo, abordar una profunda reforma de la Formación Profesional, desarrollar la Ley del Estatuto de Trabajo Autónomo y evaluar los planes de empleo existentes.Corbacho ha indicado que antes de final de añoy a las nuevas necesidades del mercado, para lo que, ha insistido, es necesario la colaboración de las Comunidades Autónomas, poseedoras de las competencias en esta materia.En este sentido, ha añadido que el Ministerio de Trabajo e Inmigración está recabando información para "evaluar todos los planes de trabajo existentes" e identificar las prioridades para el futuro.Asimismo, ha incidido en la necesidad de abordar, junto con el Ministerio de Educación, una reforma de la Formación Profesional. "". Ha anunciado que ya están trabajando para su reforma y en los próximos días presentarán "una hoja de conclusiones".En cuanto al trabajador autónomo, Corbachoantes de final de año en dos direcciones: "capacidades individuales y la seguridad y protección que no han tenido hasta ahora" los más de tres millones de autónomos.Corbacho ha insistido a lo largo de su comparecencia en la importancia del diálogo entre las diferentes administraciones para lograr atajar el problema del desempleo. "Creo que es bueno revisar todo lo que estamos haciendo y fomentar el diálogo".Asimismo, ha mandado un mensaje tranquilizador a la sociedad y ha vuelto a garantizar la percepción del cobro por desempleo, tal y como ha dicho esta mañana en Radio Nacional . "El Gobierno trabaja con criterio de austeridad económica, pero", ha asegurado.