Los estudios Warner acuden en defensa de Harry Potter

El estreno en la India de una película llamada Hary Puttar ha puesto ena uno de los principales estudios norteamericanos, la Warner Bross , contra los estudios Mirchi Movies de Bombay.El motivo, según ha anunciado Europa Press, ha sido lade los derechos del copyright, pues los estudios hollywodienses ven demasiadas similitudes entre los dos títulos.Según ha informado un portavoz de los estudios, la demanda se ha presentado porque la Warner "valora y protege los derechos de la propiedad intelectual".Aunque del argumento de la película india solo se sabe que contará la historia de un niño de 10 años que se muda al Reino Unido, lo que verdaderamente ha levantado lasde los estudios Warner ha sido la similitud del titulo de la película.Por su parte elMirchi Movies, ha asegurado que su compañía registró el nombre de Hari Puttar en 2005 yque la Warner decida llevarles a los tribunales "Tan cerca del estreno de la película", ya que según ha afirmado el director, "no hay ninguna similitud entre ambas películas".Cierto o no el posible plagio, es evidente que los estudios no piensan tolerar ninguna intromisión que desvirtúe la historia de este famoso personaje cuyos derechos tiene desde finales de los noventa, aunque lala tomará elde Bombay, lugar donde se está estudiando el caso.