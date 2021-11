El abogado del presunto criminal de guerra Radovan Karadzic, detenido el pasado día 22, ha recurrido la extradición de su defendido al Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY) en La Haya. La apelación del abogado se ha producido en el último día del plazo legal previsto y, además, no ante la Corte de Belgrado, sino a través de Correos, para demorar aún más esa extradición, según ha informado el Canal 24 Horas de TVE.

El abogado, Svetozar Vujacic, ya había adelantado que su apelación a la decisión del juez de instrucción la enviaría pocos antes del cierre de los servicios de Correos. Finalmente, lo ha hecho sobre las 17.50 horas (hora en Serbia y peninsular española).

De esta manera, no será hasta el lunes cuando la Corte de Belgrado reciba la apelación, ya que Correos no abre el fin de semana. Las autoridades serbias dispondrán de un plazo de tres días para decidir sobre la apelación de Vujacic.

El objetivo del abogado es retrasar hasta la próxima semana el proceso de extradición para que la familia de Karadzic, que reside en Bosnia, pueda visitarle en la cárcel en Belgrado.

Los documentos de la familia de Karadzic fueron retirados en enero pasado por orden del alto representante internacional para Bosnia, Miroslav Lajcak, por su presunto papel en la red de ayuda para esconderse de la Justicia internacional.

No obstante, Lajcak ha declarado que no podrá devolver los documentos retirados a la familia hasta que se establezca que de este modo no ayudaría a la red de apoyo.

Denuncia contra quienes le arrestaron

El abogado, que asegura que su defendido fue detenido el pasado viernes, y no el lunes, como dicen las autoridades de Belgrado, también ha presentado una denuncia penal contra las personas que participaron en su arresto y lo mantuvieron retenido hasta el lunes. Según Vujacic, Karadzic ha sido interrogado "durante casi dos horas" por un fiscal en relación con esa denuncia.

Los servicios secretos serbios insisten en que Karadzic fue detenido el lunes pasado en los alrededores de Belgrado, donde vivía y trabajaba como médico naturista bajo identidad falsa.

El ex presidente de los serbios de Bosnia está acusado por el TPIY del genocidio en Srebrenica, asedio de Sarajevo y otros graves crímenes contra la humanidad cometidos durante la guerra bosnia (1992-1995).

Vujacic, quien visitó hoy a Karadzic en la cárcel, ha declarado también que su defendido vio por última vez en 1997 a Ratko Mladic, quien fue el comandante militar serbobosnio durante la guerra, y ha asegurado que desde entonces no tuvieron ningún contacto. Mladic, acusado de crímenes de guerra, también está prófugo de la Justicia internacional y, según la fiscalía del TPIY, se esconde en Serbia.