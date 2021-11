Feminismo es mujer... O no. Como Chema Espada (Madrid, 1972), autor del blog Heterodoxia demuestra, también hay feminismo masculino, aunque en un primer momento pueda sonar a realidad imposible o a efecto óptico.

En 1998, un pequeño grupo de hombres comandado por Chema y Manuel Campos comienza a gestar la idea de un lugar en Internet que sirviese para aglutinar a "grupos de hombres". Grupos de hombres "desde el pacifismo, la educación en la no violencia, otros más desde el ámbito libertario, algunos al calor del feminismo liberal o socialista". En 2001, la idea se convirtió en Heterodoxia. Red de hombres por la igualdad.

¿Por qué creaste Heterodoxia?

La idea de Heterodoxia surge hacia 1998 como un proyecto de un pequeño grupo de hombres que se había venido reuniendo en distintos grupos de hombres, como el Grupo de Reflexión y Estudios sobre Masculinidades (GREM) y "Soberano".

De estos grupos algunos tuvieron una vida de apenas unos años, otros se mantuvieron casi durante una década, pero apenas nos conocíamos, no estábamos en contacto, era experiencias semi-privadas, y casi cualquier hombre que quisiera hacer algo sobre nuestra implicación con el género, podía sentir que fuera el primero y que el movimiento de hombres comenzase con él.

Queríamos entonces aportar algo nuevo desde Internet. Apenas existían sites de hombres profeministas, únicamente conocíamos la Web del Grupo de Hombres de Sevilla y la de la Red Europea de Hombres Profeministas en el 98, y quisimos ofertar una herramienta para los grupos, para publicitar, para exponer sus experiencias, sus noticias, informaciones y convocatorias. Queríamos también aportar algunas reflexiones y herramientas útiles para la creación de más grupos de hombres. En 2001 finalmente se publicó Heterodoxia, con el sobrenombre de "Red Profeminista de Hombres".

En resumen, dar un paso más en el compromiso con la igualdad de género ampliando un tipo de activismo más de reflexión y cambio personal con una herramienta de comunicación, intercambio, con el inicio de una actividad más pública del activismos contra el heterosexismo.

¿Y por qué el nombre "Heterodoxia"?

En el proyecto inicial, Heterodoxia adoptó el nombre de "Red de Hombres Profeministas", y en ese sentido hemos sido los primeros y únicos en adoptar este término en España.

Con el nombre de "Heterodoxia", en primer lugar, queríamos decir algo de un proyecto contra-corriente, receloso de las ortodoxias de distinto tipo, incluso de las ortodoxias desde el antagonismo. Más que en contra, "Heterodoxia" significa "decir diferente", una proclama por la diversidad, ya que lejos de creer que teníamos o que existe una verdad, que podíamos representar o que existía un modelo de hombre igualitario, pensabamos que se podía y debía emprender proyectos de ser hombre aqui y ahora -variados, no acabados, siempre en revisión-, proyectos que salieran del estereotipo dominante. Aunque solo fuera queriamos ampliar nuestro horizonte de ser para encontrar una forma mejor de sentirnos satisfechos en relación con nosotros mismos, con otros hombres y con las mujeres con las que compartimos nuestras vidas y esperanzas.

En segundo lugar decidimos añadir el término profeminista, nos gustaba más que antisexista. No era la mejor traducción ya que "profeminista" es el adjetivo "profeminista" referido a "red" más que a "hombres" -como hombres- lo que estamos es a favor del feminismo, o sea, profeminismo. Queríamos ser explícitos, positivos, y acoger el término más utilizado en el ámbito anglosajón. Sabiamos del riesgo de ser claros, y muchos hombres influidos por los fuertes prejuicios sociales sobre el feminismo, han querido ver en nosotros a hombres que estaban vistiendo al "lobo con piel de cordero", como una especie de extremistas, ya que para muchos hombres el feminismo es lo contrario del machismo.

¿Lo llevas tú solo?

Mi formación está centrada en las ciencias sociales, el feminismo y la intervención social. En el proyecto inicial, la administración recaía más en Manu Campos, que es programador, y disponíamos de algunas colaboraciones puntuales de algunos simpatizantes de "cielito lindo", el Hacklab de Madrid, pero por distintos avatares, hace ya varios años que llevo el blog digamos "solo". Con todo, el blog ha ido siempre unido a una lista de distribución de correo, y esta pequeña comunidad virtual se está consolidando, con lo que dispongo de colaboraciones a distintos niveles, aunque más a nivel informativo, más que en tareas de administración, diseño o mantenimiento

¿Cómo está en eso del feminismo la Red?

Nosotros seguimos pensando que ha sido el feminismo como movimiento el que nos ha devuelto la posibilidad de encontrarnos y de reconectar con aquello más valioso de la vida, que nos ha permitido construir unas relaciones más felices y solidarias entre nosotros y con las mujeres. Tenemos claro que el feminismo busca la igualdad y nuestra felicidad, de todos y todas.

Nuestro proyecto aporta cierta especificidad: ser quizá el único espacio online para la coordinación y la red entre hombres profeministas en castellano, desde un proyecto horizontal, no monopolizador, no competitivo, autogestionado a todos los niveles, sin subvenciones ni ataduras desde ningún partido político, administración pública, sindicato o interés empresarial y desarrollada con software libre e interesada en la libertad en la red.

Un proyecto no formalizado y completamente independiente para ejercer la crítica y/o el acuerdo. Para lo bueno y/o lo malo, funcionamos virtualmente, e intentamos compartir proyectos y repartir responsabilidades y funciones con quien ha querido implicarse y quieran hacerlo hoy o en el futuro.

Lo que más te gusta de la blogosfera.

La libertad sin complejos, las posibilidades que ofrece para desarrollar proyectos colectivos por su gran accesibilidad para cualquier persona y porque los costes son ínfimos y que cualquier persona sin unos conocimientos excesivamente profundos a nivel técnico puede manejarse en la creación y administración de blogs. Elegí en la nueva andadura de Heterodoxia, el servicio de Wordpress, tanto porque está desarrollado con software libre, como porque es muy atractivo visualmente y ofrece muchas posibilidades de participación y de contenidos audiovisuales.

Lo que menos te gusta de la blogosfera.

Los "cabrones" que nos robaron el dominio www.heterodoxia.net que utilizábamos anteriormente cuando estábamos realizando el traslado de dominio y el cambio de titular del mismo.

¿De dónde nace el tema de tus entradas?

Es una mezcla de informaciones recibidas por colaboradores y miembros de las red, como por ejemplo el Foro de Hombres por la Igualdad o asociaciones o grupos de hombres no sólo de España, noticias de actualidad relevantes para nuestra red con algún tipo de posicionamiento crítico, informaciones que encuentro surfeando los sites amigos, y la participación en foros internacionales tanto de la Unión Europea como de los Estados Unidos de Ámerica. Intentamos que sea fácil de leer y atractivo, conservar cierta frescura de un medio horizontal, pero con rigor y contrastando.

¿En qué medida el medio marca vuestro mensaje?

Hay mucha versatilidad, pudiendo insertar tanto audio como audio-video, imágenes, texto. Tenemos completa libertad, pero sabemos por el tiempo que llevamos en la red que los grandes párrafos no se leen, así que hay que ser muy conciso y atraer en unas lineas, sobre todo intentamos introducir los enlaces relevantes dentro del post y que si hay documentos extensos relevantes vayan en formato PDF.

Hagamos un retrato robot de la entrada perfecta. Número de líneas:

5 a 10.

¿Fotografía?

Siempre.

Vídeo, ¿sí/no?

Si es el caso, sí.

Enlaces a otras webs, ¿muchos/pocos?

En el post los enlaces mínimos, en la sección de enlaces, TODOS, pero con reciprocidad y colaboración).

Tags, ¿muchos/pocos?

Los justos, quizá en esto "menos es más".

¿Has hecho amistades o contactos profesionales a través del blog?

Por supuesto, aunque el blog siempre se ha planteado como una herramienta para que nos utilicen los distintos grupos, asociaciones, etc. Es un escaparate, y aunque no lo pretendas, llevas una línea en la selección de temas, la forma de mostrarlos y editarlos, los posicionamientos... y te van identificando, con lo que acabas siendo una referencia. Especialmente en la blogosfera de los hombres interesados por el feminismo en España puede que nos hayamos convertido en la referencia fruto de un compromiso y trabajo constante sin medir los esfuerzos por rentabilizaciones económicas o de prestigio. Por el momento el blog es totalmente altruista, sin ningún tipo de apoyo, subvención etc.

¿Cuánto tiempo te consume el blog diariamente?

Posiblemente, alrededor de una hora al día, y en ciertas ocasiones puede que varias horas. Lo bueno es que tengo acceso a internet a prácticamente cualquier hora del día, ya sea en mi trabajo o en casa, de manera que en cuanto hay un tema que me resulta interesante bloguear, y no tengo tiempo, lo introduzco como "borrador" de manera que cuando tengo más tiempo lo edito y publico.

¿Tienes problemas para conciliar tu vida familiar y bloguera?

Por el momento no tengo problema, aunque suelo tener una agenda diaria bastante inflexible y poco tiempo de ocio. Mi vida bloguera es parte de mi ocio pero no soy un fanático del blog y creo que tengo una vida personal rica, así que procuro ser constante pero si tengo que hacer cosas en casa puedo dejar el blog para más tarde.

¿Qué posibilidades de futuro tienen los blogs de activismo?

No sé decir en términos generales. Mi experiencia con Heterodoxia es que la gente aprecia mucho lo que haces y tiene buena disposición para colaborar, pero así como en el activismo en general, no sólo en la red, la gente tiene pocas ganas y muchos recelos para formar parte de colectivos o de proyectos que impliquen responsabilidades.

Dinamizar grupos o dinamizar comunidades virtuales exige una constancia y una cierta disponibilidad, que no todo el mundo está dispuesto a tener, ya sea porque muchos de los y las jóvenes no tienen la suficiente estabilidad laboral como para poder sus mejores energías a estos temas, como porque mucha gente se identifica con ciertas cuestiones puntuales, pero para los hombres hasta fechas muy recientes, la igualdad sigue siendo un problema o una cuestión de las mujeres, es un tema que no es nuestra lucha, digamos.

Creo que son una herramienta imprescindible ya hoy, que no puede sustituir otros medios de trabajo más presenciales, ya que precisamente los cambios más difíciles y más importantes, los descubrimientos más bonitos y necesarios para los hombres se producen en el terreno de las emociones, los afectos y nuestras actitudes y sentido común, y a este terreno no se accede fácilmente desde internet, pero la red nos permite generar y acceder a información, realizar acciones coordinadas imposibles sin la accesibilidad e inmediatez de la red. Por otro lado, creo que son ya una fuente importante de información y un referente incluso para los medios de comunicación y permiten un acceso directo al movimiento asociativo y en cierto modo al tejido social.

¿Se puede vivir la vida y contarla a través de un blog?

No visitaría un blog de gente que sustituya la vida en carne y hueso, por un mundo de relaciones que no deja de ser real pero que puede dar lugar a una cierta vida ficticia cobijada en el anonimato de las tecnologías de la información, una especie de guetto para frikies.

Sin embargo, para mucha gente especialmente en ámbitos antagonistas y de defensa de la libertad, que se encuentran frecuentemente en entornos poco amables con su forma de ver la vida, sus valores e ideales, la red es un ámbito más de libertad que permite abrir un mundo de encuentro que te haga sentir participe de algo mayor, menos aislado y te permite dar ese paso atrás necesario para influir en ese medio que aspiras que sea un día más amable, más justo, más tu hogar. Es un poco como los "grupos de hombres".

Recomiéndame tres blogs im-pres-cin-di-bles.

Grupo de Hombres Vitoria/Gasteiz, Hombres contra la Violencia Machista, Beyond Masculinity. Essays by queer men on gender and politics (esta web no es un blog pero es de construcción impecable).