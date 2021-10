Una plaga de cucarachas desespera a vecinos y visitantes de la localidad granadina de Salobreña. La plaga invade establecimientos y viviendas, y hasta el momento, los intentos por erradicarla no han surtido efecto.

La Concejalía de Medio Ambiente del municipio costero puso en marcha una campaña de fumigación a finales de junio que se centró fundamentalmente en cañerías y tuberías.

El concejal Gustavo Aybar negó que Salobreña esté sufriendo una plaga y aseguró que su presencia "es normal en estas fechas". Por eso "cada año, al comienzo del verano, se hace una fumigación general" en diversos puntos del municipio.

Aybar aclaró además, que tras la fumigación, la presencia de cucarachas persiste debido a "los efectos de los productos químicos, ya que las cucarachas salen buscando oxígeno".

Pero el PSOE ha pedido a la Concejalía de Medio Ambiente y Salud que tome "medidas urgentes" para no perjudicar al turismo y acabar también con las quejas de los vecinos ante esta plaga. No obstante, varios hoteles de la zona, han asegurado a RTVE.es que la presencia de cucarachas no ha afectado a su negocio en ningún sentido.

Tanto el grupo municipal socialista como el de IU critican la falta de previsión del Ayuntamiento de Salobreña al no realizar la fumigación en invierno o primavera y haber esperado al mes de junio, época que favorece la reproducción de estos insectos debido a las altas temperaturas.

Así mismo, el portavoz de IU.LV-CA de la localidad, Ángel Coello Infantes, critica la mala gestión del Consistorio en materia ambiental. Según Coello, además de la plaga de cucarachas, las playas de Salobreña no ofrecen la "calidad turística" necesaria.

Ahora solicitan la fumigación de desagües y alcantarillas, la limpieza de contenedores de basura y posibles focos de acumulación de suciedad y todas aquellas medidas que consigan exterminar la plaga, más intensa en la zona Este del municipio.