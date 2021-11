El grupo del PP en el Congreso ha destacado que la propuesta socialista para garantizar el derecho al voto en las elecciones municipales de los inmigrantes, "ocupa ahora mismo un segundo lugar", ya que la prioridad ha de centrarse en las políticas de empleo.



Así se ha manifestado la portavoz adjunta del PP en la Cámara, Fátima Báñez, para quien los extranjeros que llegan a España buscan ante todo "trabajo y bienestar". Tras indicar que los inmigrantes, por esta razón, contribuyen a "crear riqueza", la diputada popular ha remarcado que "lo que más importa" a un ciudadano de otro país que viene a España es el empleo.



En un contexto como el actual, en el que el paro crece y afecta muy directamente a los inmigrantes, la prioridad por tanto ha de radicarse en el fomento del empleo, que es lo que, ha insistido, les reporta "esperanza, futuro y bienestar".



"Votar o no votar ocupa ahora mismo un segundo lugar", ha recalcado Báñez en una conferencia de prensa celebrada en el Congreso. Sin embargo, ha explicado que el PP no se opone al voto de los inmigrantes en las elecciones municipales, pero que ahora, en una coyuntura económica y laboral como la descrita, "lo más importante es que los inmigrantes tengan empleo".



Las asociaciones de inmigrantes creen que es una cortina de humo

La asociación de inmigrantes latinoamericanos "América- España Solidaridad y Cooperación" (Aesco) ha asegurado que la propuesta del PSOE para dar voto a los inmigrantes en las municipales puede ser "una simple cortina de humo" ante los "recortes" que, a su juicio, supondrá el acuerdo sobre inmigración que ultiman los gobiernos de España y Francia.



Así lo manifestado el presidente de Aesco, Juan Carlos Roíz, quien se ha mostrado "sorprendido" de que la propuesta que debatirá el congreso del PSOE "se anuncie precisamente hoy", cuando "se ha sabido que el ministro de Trabajo español se reunirá con el francés para llegar a un pacto de inmigración".



"Aún no dudando de la buena voluntad del Gobierno y el ministro, da la impresión que ese pacto europeo no va a ser para bien", ha ñadido Roíz.



Para el presidente de Aesco, la propuesta lanzada por el PSOE no supone además "ninguna novedad". Según explicó, se trata únicamente de "pedir que se activen los convenios bilaterales con los países que contemplan la reciprocidad para que los españoles puedan votar en esos países", cuestión que "recomendó el Parlamento español hace ya dos años".



A su juicio, lo que tiene que hacer el Ejecutivo es "promover una reforma de la Constitución para permitir que todos los inmigrantes con suficientes garantías de integración puedan votar", independientemente de que existan convenios de reciprocidad con sus países.