La senadora por Nueva York Hillary Clinton ha logrado una cómoda victoria en las primarias de Puerto Rico frente a su contrincante Barack Obama en una jornada con una elevada abstención del cerca del 80 por ciento.

Con el 90 por ciento de los votos escrutados, Clinton ha obtenido el 68 por ciento y Obama el 32 y con una diferencia en votos de algo más de cien mil cuando los seguidores de Clinton esperaban no menos de doscientos mil.



Clinton ha reducido de manera insuficiente la diferencia en número de delegados con Obama que tiene cada vez más cerca la candidatura presidencial demócrata, a pesar de que la senadora por Nueva York insiste en reclamar a los "superdelegados" que tengan en cuenta que ha obtenido más votos populares que ningún otro aspirante.



"Te quiero Puerto Rico", ha dicho Clinton en español al comenzar su intervención en un hotel de San Juan ante un grupo de entusiastas seguidores que bailaron al son de la música de Ricky Martin y que cantaban "Señora se siente, Hillary presidente".



Clinton ha reiterado que había disfrutado con su intensa "campaña criolla" en la que no faltó tampoco la popular música del reguetón y la salsa y ha destacado su agradecimiento a la comunidad hispana tanto en Puerto Rico como en otros estados por su respaldo.



En opinión de Clinton, ahora los "superdelegados" demócratas tienen que decidir qué candidato tiene más posibilidades de ganar las elecciones presidenciales de noviembre. "Y qué candidato está más capacitado para liderar el país como presidente", ha añadido. La senadora viajará a Dakota del Sur y Montana para el último tramo de su campaña en las primarias.



"Tras las primarias del martes ninguno de los dos aspirantes tendrá el suficiente número de delegados", ha señalado Clinton para agregar que, por ello, los denominados "superdelegados" del Partido Demócrata deberán tomar una decisión sobre qué candidato tiene más posibilidades de ganar al republicano John McCain en las elecciones presidenciales de noviembre.



En términos semejantes se ha pronunciado el presidente del Partido Demócrata en Puerto Rico, Roberto Prats, al indicar que Clinton dejaba la isla "teniendo el voto mayoritario de los electores".



Un total de 55 delegados estaban en juego en Puerto Rico, además de otros ocho "superdelegados" que acudirán a la Convención Nacional del Partido Demócrata en Denver (Colorado) en agosto. Los puertorriqueños que viven en la isla participan en el proceso de las elecciones primarias, pero no en los comicios presidenciales de noviembre.



Tras la decisión de los dirigentes demócratas de reducir a la mitad el valor de los votos de las delegaciones de Florida y Michigan en la Convención Nacional de su partido, Obama acumula un total de 2051 delegados.



Clinton, por su parte, dispone de 1.877 delegados a los que sumará casi 40 delegados puertorriqueños cuando faltan solamente las últimas primarias. Se necesitan 2.025 delegados para obtener la candidatura del partido Demócrata

Protestas durante la jornada

Frente a la poca afluencia en los colegios electorales, alrededor de dos mil personas acudieron a una manifestación convocada por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en el viejo San Juan para protestar por unas primarias que consideran otra muestra del "estatus colonial" del Estado Libre Asociado (ELA).

Aunque los puertorriqueños disfrutan de los beneficios de la ciudadanía estadounidense desde 1917, los portorriqueños que no viven en alguno de los 50 estados de EEUU no pueden votar por el presidente de esa nación, aunque sí participan en las primarias de los partidos.

Gritando consignas contra las instituciones federales de EEUU del tipo "el maldito FBI que se vaya de aquí" y portando carteles con mensajes como "a primarias de burro yo no concurro", los independentistas han increpado al gobernador Aníbal Acevedo Vilá cuando ha acudido a votar con su familia.

Vilá, que fue acusado este año de varios cargos de corrupción por un Tribunal Federal y que apoya a Obama, ha indicado que "independientemente" de la baja participación "o del resultado", "el ganador en Puerto Rico ha sido el Estado Libre Asociado (ELA)".