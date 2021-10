La Junta Militar de Birmania ha aumentado a casi 38.500 el número de víctimas mortales causadas por el ciclón 'Nargis', pero Cruz Roja teme que el número de muertos supere los 100.000. Mientras, Naciones Unidas, ante la ineficacia del régimen birmano y su negativa a dejar entrar personal extranjero, propone la celebración de una conferencia de donantes.

El diario oficial "New Light of Myanmar", que el régimen emplea para difundir sus mensajes, ha informado este jueves de que los fallecidos son ya 38.49, cuatro mil más que la víspera, y 27.838 desaparecidos. No obstante, la Federación Internacional de la Cruz Roja ha anunciado que probablemente hayan perdido la vida entre 68.833 y 127.990 personas, tras compilar datos de 22 agencias de ayuda humanitaria y de los medios.

Por su parte, la Oficina de Coordinación de Ayuda Humanitaria de Naciones Unidas (ONU) habla de dos millones y medio de afectados, una cifra en la que coincide la Unión Europea, que antes sólo hablaba de un millón y medio de afectados.

Ante la falta de eficacia del Regimen militar, El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon ha propuesto la celebración de una conferencia de donantes. La propuesta se suma así a la hecha por el primer ministro británico, Gordon Brown, que ha pedido a la ONU que organice una cumbre urgente para tratar la crisis humanitaria



La posibilidad de otro ciclón



La ONU ha advertido, además, de la posibilidad de que se esté formando otro ciclón en el norte del mar de Andamán y de que entre por el sur de Birmania en las próximas 24 horas. El Centro Conjunto de Alerta de Ciclones afirma que "la formación de un ciclón tropical importante es posible". Los vientos en el área se estima que sean de entre 46 y 56 kilómetros por hora.

El ojo de la tormenta está situado cerca de 16,7 Norte y 95,7 Este. El sistema se mueve "a una velocidad de once kilómetros por hora en dirección oeste noroeste" y podría alcanzar Birmania.

La Organización Meteorológica Mundial había pronosticado la semana pasada lluvias en el sur de Birmania, la zona afectada por el ciclón "Nargis", a partir de hoy y que durarían unos tres días.