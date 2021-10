El supuesto asesino de Mari Luz Cortés, Santiago Del Valle, declaró ante el juez que tiró a la pequeña por una alcantarilla después de que ésta se golpeara en la cabeza cuando se disponía a subir las escaleras del domicilio del imputado. A la declaración ha tenido acceso el diario El País, que cuenta en su página web que cuando Del Valle se deshizo de la pequeña tirando su cuerpo por una alcantarilla, no sabía si estaba viva o muerta.

"Le tiré un muñeco a la calle. Era un osito blanco. La llame. Es por eso que me pasa con las niñas y que no puedo evitar. Mari Luz cogió el peluche y entró en el portal. Desde la puerta de mi casa, la llamé con la mano para que subiera", testificó el acusado durante su declaracion, horas después de ser detenido en la localidad conquense de Pajaroncillo, a donde se había trasladado junto a su esposa tras presuntamente cometer el crimen.

Según la declaración de Del Valle, cuando la pequeña se disponía a subir a su domicilio, se cayó y se golpeó en la cabeza. "No toqué a la niña ni le puse la mano en la boca. Cuando me acerqué, la niña estaba inconsciente, creo que tenía un golpe en la nuca. No había sangre. Me entró miedo. Dejé a Mari Luz allí y entré a casa. Cogí un carrito de la compra y metí a Mari Luz. Fue todo muy rápido", declaró Del Valle ante el juzgado de Instrucción número 1 de Huelva el pasado 27 de marzo, desde el cual fue conducido a la cárcel de Albolote, en Granda, en donde permanece en privisión preventiva desde entonces.

Del Valle aseguró que transportó en el carrito el cuerpo hasta una alcantarilla, situada a 300 metros de distancia de su casa, en donde dejó el cuerpo. "En ningún momento, ni en el camino ni cuando la arrojé, se movió. Pero no sé si estaba viva o muerta. No sé si pudo ahogarse", aseguró.

El testimonio del acusado resulta escalofriante. "Cuando la tiré por la alcantarilla, oí un golpe y tapé la alcantarilla. No oí gritos ni nada. No sé si había agua en la alcantarilla. No sé si pudo morirse después por el aua o si fue por el golpe".

Con esta declaración, Del Valle se reiteró en lo que ya había declarado a la Policía en el momento de su detención, en Cuenca. Allí dijo que la muerte de la pequeña Mari Luz había sido accidental y que la pequeña se había caído fatalmente mientras subía las escaleras de su domicilio.

Tras la detención de Santiago Del Valle se supo que sobre él pesaba una condena en firme por abusos sexuales sobre su hija, que no había cumplido por un retraso en la ejecución de la sentencia.