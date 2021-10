El pesquero secuestrado en Somalia ha llegado ya a tierra, aunque no se sabe a qué punto exacto. Así lo ha confirmado el enviado especial de TVE, Xaquín López, que ha precisado que habrían sido diez secuestradores los que asaltaron el atunero vasco y no cuatro como se dijo en un principio.

La embarcación estaría fondeada en algún punto entre el capital somalí, Mogadisco, y el llamado cuerno de África. La mujer del patrón ha confirmado a RNE que los secuestradores les han trasladado a tierra.

La tripulación formada por 26 personas, 13 españoles (ocho gallegos y cinco vascos) y 13 africanos se encuentran bien, según han confirmado ellos mismos a sus familiares. No hay ningún herido entre los secuestrados como se llegó a decir en un principio.

Uno de los marineros ha confirmado a su padre en una llamada que el pesquero se encuentra ya fondeado frente a las costas somalíes y que los secuestradores han ido subiendo al barco y podrían ser unos diez.

La llamada se ha producido a las 7.10 de la mañana cuando los secuestrados han permitido a uno de los marineros vascos, Mikel Arana, ponerse en contacto con su padre.

En la conversación, que apenas ha durado tres minutos, el pescador ha explicado que los secuestradores han confinado en el comedor a todos los tripulantes, salvo al capitán y al jefe de máquina.

En declaraciones a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el padre de Mikel Arana ha precisado que su hijo le ha trasladado que les "han tratado bastante bien, dentro de lo que cabe", aunque les han robado algunos objetos personales de sus camarotes.

Asimismo, le ha explicado que "no son cuatro" los secuestradores, ya que, aunque, en principio, en el asalto esa era la cifra, posteriormente "ha subido más gente al barco". En concreto, ha señalado que su hijo calcula que pueden ser unas diez personas.

"Por lo que me ha dicho el chaval son militares, con tácticas militares y preparación militar", ha añadido. Asimismo, ha indicado que su hijo también le ha apuntado que les han comunicado que va a acudir un mando para negociar.

Así lo ha confirmado a Europa Press su mujer, Angelines Mariño. "Llamó por la mañana para que nos tranquilizáramos, ya que los estaban tratando bien". La conversación no fue "mucho más allá" porque "no le permiten (los secuestradores) hablar mucho".

En este momento, "lo único que quieren es que el dueño les mande el dinero para que los suelten". La madre de Candamil ha señalado que no saben qué cantidad reclaman para liberarles. "No saben nada de eso", ha añadido la madre.

Contactos con la OTAN

Sigue en contacto pero no ha actuará porque no se lo han pedido. La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) "permanece en contacto" con el Gobierno español "para conocer los últimos acontecimientos e intercambiar información" sobre el atunero vasco 'Playa de Bakio'. Sin embargo, no ha recibido de España una "petición formal de ayuda" para liberar el buque, según han informado fuentes de la OTAN.

Los contactos entre la OTAN y los Veintiséis aliados que la integran "son frecuentes" en todos los casos. En éste en concreto, los contactos se están manteniendo tanto a "nivel militar como político".