Miles de personas han salido a las calles en Buenos Aires para secundar la primera 'cacerolada' contra la presidenta argentina, Cristina Kirchner, unas horas después de que anunciara que no negociará con los productores agropecuarios en huelga.



En algunas zonas céntricas de la capital, como los residenciales Barrio Norte, la Recoleta, Palermo, el popular Congreso y en la emblemática Plaza de Mayo, miles de vecinos salieron a las calles y otros secundaron la 'cacerolada' desde sus balcones, cortaron el tráfico y gritaron consignas en contra de la mandataria.

La presidenta argentina, Cristina Kirchner, ha dicho que no cederá a "ninguna extorsión" del campo, en respuesta a los productores agropecuarios que resolvieron extender por tiempo indeterminado los bloqueos y la huelga comercial que ya provoca el desabastecimiento de algunos alimentos básicos.



Fernández tildó de "paso de comedia" a las protestas que las cuatro entidades agrarias del país realizan desde el pasado día 13 en contra del alza a los impuestos a las exportaciones de soja y girasol y de la política oficial hacia el campo.



Las organizaciones, que reúnen a unos 290.000 productores agropecuarios, han decidido continuar con la medida de fuerza hasta "cuando sea necesario" y el Gobierno de marcha atrás con el nuevo esquema de impuestos a las exportaciones, que se ajusta de acuerdo con los precios internacionales de los granos.

Protestas en todo el país

Han sido miles las personas que han salido a la calle batiendo cacerolas. Es el caso de Naná, de 56 años, y de Jorge, de 60, quienes dicen que ésta era su manera de "demostrar pacíficamente" su "disconformidad" con el Gobierno y lamentaron que la presidenta "provoque división en la sociedad argentina".



"No sabemos qué vamos a lograr con esto, pero las caceroladas ya bajaron a una presidencia", han recordado en alusión al mecanismo de protesta que se popularizó con la crisis de finales de 2001, que acabó con la renuncia de Fernando de la Rúa a la primera magistratura (1999-2001).



Andrea Palomas, de 42 años, ha salido a las calles a protestar "contra la política agropecuaria que está fundiendo al campo". "La presidenta quiso poner al campo en contra de la ciudad, pero nosotros, en la ciudad, estamos de parte del campo", ha comentado.



"Yo salí a protestar por todo lo que está mal, porque no puede ser que la gente viva sin dinero", ha declarado Íngrid, de 26 años.



Loas 'caceroladas' se han extendido por distintos barrios de Buenos Aires y también se han registrado protestas similares en algunas de las principales ciudades del interior del país, como Córdoba, Rosario, Tucumán y Mar del Plata.



En el interior del país, miles de productores agropecuarios secundan las movilizaciones convocadas por las cuatro patronales del sector con cortes en las carreteras, bloqueos y piquetes.



La última vez que se registró un 'cacerolazo' en Buenos Aires fue en marzo del pasado año, cuando miles de vecinos salieron a las calles indignados para protestar por un gigantesco apagón que se prolongó durante más de 24 horas.



El ex presidente argentino Néstor Kirchner (2003-2007) ha convocado para el próximo jueves a un acto en Buenos Aires, en apoyo al Gobierno que encabeza su esposa y en repudio a la huelga comercial de los agropecuarios, dijo a la prensa el alcalde de la localidad de Florencio Varela, Julio Pereyra.



Pereyra, tras entrevistarse con Kirchner, confirmó la convocatoria al acto, que tendrá como oradora a Cristina Fernández.