En el vídeo más votado por los lectores de la web de Muchachada Nui, su personaje Enjuto Mojamuto cuenta que el peor día de su vida fue aquel en el que no pudo conectarse a internet por problemas con la red.

Sin saberlo, los humoristas manchegos estaban retratando uno de los cuatro síntomas de la adicción a internet, un comportamiento compulsivo que podría convertirse en una enfermedad mental si prospera la propuesta del psiquiatra Jerald Block.

Block acaba de escribir un editorial en la respetada revista American Journal of Psyquiatry pidiendo que se catalogue como enfermedad mental la adicción a la Red.

Además de los sentimientos de tensión y depresión cuando no se puede entrar en la red, los otros indicios para diagnosticar este trastorno son la pérdida de conciencia de tiempo cuando se usa el ordenador, la contínua necesidad de nuevas computadoras y software y las repercusiones negativas en la vida personal derivadas del empleo excesivo de internet.

El ordenador, el mejor amigo

El proceso de adicción sería el siguiente: En primer lugar, se convierte en un elemento significativo de su vida. Después experimentan emociones que podrían tener en el mundo real con la computadora a través de diversos mecanismos como los emails, el porno o el juego.

Luego el ordenador empieza a ocupar cada vez más cantidad de tiempo en su vida. En ese momento, si se intenta romper la relación con el ordenador de manera abrupta, el adicto puede pensar que está perdiendo a su mejor amigo, cayendo en la depresión o en la rabia.

El caso de Corea

Como ha detallado Block al rotativo The Observer, en países como Corea del Sur la figura del adicto a internet no tiene nada de cómico. En este país asiático han muerto diez personas por colapsos sanguíneos provocados por los largos periodos que se han pasado sentados en cibercafés. Otra más ha muerto debido a una disputa provocada por un juego on-line.

El Gobierno coreano estima que unos 210.000 niños están afectados por esta adicción, de los que un 80% necesitan medicación usada normalmente para desórdenes mentales. Según sus datos, el alumno medio de secundaria pasa alrededor de 23 horas a la semana jugando a videojuegos en red. En total, 1,2 millones de ellos corren un serio riesgo de convertirse en adictos.

Según Robert Freedman, editor de American Journal of Psyquiatry, las manifestaciones de la adicción varía en función de los países. Mientras en Corea y los países orientales se centra en los juegos, en Estados Unidos y Europa están más relacionados con fenómenos como Facebook. "Es el prono, son los juegos, son las apuests o charlas con amigos. Todas esas cosas existían antes, pero ahora es mucho más fácil", subraya.

El negocio de la rehabilitación

La adicción a internet también se ha convertido en un negocio. Una empresa norteamericana, llamada The Centre for Internet Addiction Recovery pone a disposición de todos lo que visiten su web una serie de test para medir su grado de adicción a internet en general y al juego y al porno en particular.

Si el diagnóstico es grave, ofrecen tratamiento e incluso, asesoramiento legal, debido a que a menudo el ciberadicto puede realizar actividades delictivas.

Si quieres sabes si eres un adicto a internet, pulsa aquí.