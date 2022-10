Vale. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡”Adós”!

este es mi hermano pequeño George.

Está es mamá Pig...

y este es Papa Pig.

Peppa Pig.

El taxi de la señorita Rabbit.

Peppa y George han ido a la compra con mamá Pig.

¡Cuánto habéis comprado!

Es para el abuelo Pig. Mi abuelita se va de vacaciones.

Ah, entiendo.

Es todo lo que había en la lista de la abuelita. ¿Dónde está el coche?

No he traído el coche. No creí que fueras a comprar tanto.

Ah, pues voy a llamar a un taxi.

¡Hola, servicio de taxi! Sí, les envío un taxi enseguida.

Lo siento, tengo que salir. Vuelvo enseguida.

¡Servicio de taxi! ¿A dónde vamos?

A casa de los abuelitos Pig, por favor.

¡Perfecto! Montad.

Veo que habéis ido a la compra.

Últimamente hay mucho que comprar. Compra esto, compra aquello.

Compra, compra, compra.

Señorita Rabbit, ¿por qué hablas tanto?

Es lo que hacen los taxistas, Peppa. Ahhh.

Resulta que el otro día llevé al señor Patata...

La abuelita Pig se va unos días. El abuelo Pig se queda solo.

Esto es una lata de comida.

Para sacar la comida, solo te hace falta esto. Es un abrelatas.

Ya sé lo que es, abuela Pig.

Si quieres hervir un huevo, llenas una cacerola de agua.

Que sí, que ya lo sé.

¡Abuelita Pig!

¡Hola, chiquitines!

Traemos la compra. Pero ¿por qué no estás en el aeropuerto, abuelita?

¡Ay, sí! ¡Será mejor que llame a un taxi!

¡Servicio de taxi! ¡Hola, abuelita Pig!

Quisiera ir al aeropuerto, por favor.

¡Faltaría más! Monte.

Gracias.

Papá, ¿podemos despedir a la abuelita en el aeropuerto?

Vale. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡”Adós”!

Vais al aeropuerto, ¿verdad?

Sí, y la verdad es que tenemos un poco de prisa.

Con prisas aquí. Con prisas allá.

¿Por qué la gente siempre va con prisa?

La abuelita Pig tiene que coger un avión.

¡Se va de vacaciones!

¡De vacaciones! Yo nunca tengo tiempo de ir de vacaciones.

Estoy muy ocupada teniendo prisa.

¿Señorita Rabbit? ¿Está hablando otra vez como una taxista?

Sí.

El taxi ha llegado al aeropuerto.

Adiós, chiquitines. ¡Adiós, abuelita! ¡”Adós”!

Peppa y George despiden a la abuelita Pig con la mano.

Aquí está el señor Wolf.

¡Taxi! - ¡Suba!

¡Adiós, señor Wolf!

A Peppa y George les encanta decir adiós con la mano.

Adiós. “Adós”.

Papá, ¿cómo vamos a ir a casa?

En el taxi. Huy, se ha ido.

Ha estado de vacaciones, ¿verdad?

La verdad es que estoy muy cansado. ¿Le importa si no hablamos?

¡Hablar! Sí, la gente habla demasiado últimamente, ¿verdad?

Bla, bla, bla, bla...

Y dicen que algunos se pasan horas hablando sin parar.

Mi hermana habla... ¿Diga? Servicio de taxi.

Hola. ¿Puede recogernos del aeropuerto, por favor?

El aeropuerto. ¡Voy volando!

¡Pare!

Hola, señor Bull. ¿Está arreglando la carretera?

No. Tendría que estar arreglando el aeropuerto.

Pero se me ha estropeado el camión.

Yo voy al aeropuerto. ¡Suba! ¿Lleva equipaje?

Solo la arena.

¡El taxi de la señorita Rabbit está lleno de arena!

Adiós, jefe.

Hola, jefe.

Hola, chicos. Aquí está la arena. ¡Gracias, señorita Rabbit!

¡De nada!

Llévenos a casa, por favor, señorita Rabbit.

¡Ahora mismo!

Ya hemos llegado. Mi última carrera del día.

Ya puede irse a casa a descansar.

¡Ja! ¡Más quisiera yo!

Perdón por hacerles esperar.

Otro día ajetreado para la señorita Rabbit.