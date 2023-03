EL CLUB SECRETO

Ríe

"Peppa ha venido a jugar a casa de Suzy Sheep".

Hola, Suzy. (SUSURRA) Hola, Peppa.

¿Porqué te has puesto ese antifaz en los ojos?

(SUSURRA) Para que no se sepa que soy yo. Estoy en un club secreto.

¡Oh! ¿Puedo ser de tu club secreto?

Chss... No te creas que es fácil entrar.

Tienes que decir la contraseña...

¿Qué contraseña...?

"Flobadobel".

¿"Flobadobel"?

Muy bien. Admitida.

Ríen

Timbre de bici

"Danny Dog ha venido a jugar.

¡Guau, guau! Hola, Peppa. Hola, Suzy.

Chss... Chss...

¿Qué pasa? -(SUSURRA) Soy de un club secreto.

(SUSURRA) Y también yo. Oh...

Timbres de bicis

"Pedro Pony, Candy Cat y Rebecca Rabbit han venido a jugar".

-(TODOS) Hola.

-Chss... ¡Guau! Suzy y Peppa son de un club secreto.

-¿Podemos entrar en vuestro club secreto?

No lo sé. Es que es muy difícil.

Tendríais que decir todos la contraseña.

"Salamacuqui"

(TODOS) ¿"Salamacuqui"?

Esa no es la misma que dije yo. Cambia constantemente.

Para que sea supersecreta. Ah...

Entonces, ¿ya somos del club secreto? -Sí, claro.

-¿Y ahora qué hay que hacer?

Tenemos que hacer en secreto planes secretos.

Y participar secretamente en misiones secretas.

Ríen

No lo entiendo. No sé de qué estáis hablando.

-Dinos cómo se hace una misión secreta.

-(TODOS) ¿Cómo se hace?

-Eh... Que os lo diga Peppa. Pero tú eres la que lleva antifaz.

Bueno... Mi misión secreta será traer galletas.

Mirad cómo lo hago.

-"Suzy Sheep intenta que no la vea nadie".

Mami, ¿puedo coger unas galletas para mis amigos, por favor?

-Claro que sí. Llévatelas. -Gracias, mami.

-"Suzy Sheep ha vuelto con las galletas".

-(TODOS) ¡Viva!

-Chss...

(SUSURRAN TODOS) Viva...

-¿Te ha visto alguien, Suzy?

-No. Bueno... Solo uno de mi familia.

-Cuidado.

-¿Queréis un zumo para tomar con las galletas?

-¿Qué galletas?

-Las que te acabo de dar para tus amigos.

-(TODOS) Oh,... Suzy... -Pero ¿qué pasa?

Somos de un club secreto.

Esta era una misión secreta. Y gracias a Suzy ya no es tan secreta.

Oh... ¿Me dejáis entrar en vuestro club?

Por favor... Siempre he querido entrar en un club secreto.

No sé si vas a poder. Es muy difícil.

Para entrar hay que decir la contraseña.

-¿Y cuál es?

-"Picanidelnudel".

-¿"Picanidelnudel"?

-Admitida. Lo has dicho muy bien.

-Y ahora, ¿qué tengo que hacer? -Cuidado.

Claxon

"Viene papá Pig".

Tú habla con mi papá. Pero no le digas nada del club...

Hola... Cuánto tiempo sin verte, mamá Sheep. ¿Qué tal?

Eh... Eh... Club secreto...

Oh, no... No...

Uy... Siempre he querido ser de un club así. ¿Me admitís, por favor?

No podemos dejarte entrar, papi. Porque eres un adulto.

Eh... Mi mamá también es adulta.

Bueno, entonces sí puedes entrar.

A ver,... di la contraseña.

¿Cuál es?

"Papadideldudeldam".

¿"Papadideldudeldam"?

(TODOS) Admitido.

Y ahora, ¿qué hago? Cuidado...

-"Viene mamá Pig".

(SUSURRA) Tu misión es seguir a mamá, en secreto...

Hojarasca

Pajarillos

Papá Pig... Ah... Hola, mamá Pig.

¿Porqué te escondes en ese arbusto? Eh... Eh... Club secreto...

(TODOS) Oh...

Oh... Siempre he querido pertenecer a un club secreto.

No podemos admitir a todos en el club.

-Claro. Dejaría de ser secreto. Oh...

Aunque supongo que tampoco pasa nada si no es un club supersecreto.

¡Oinc! Sí. Podemos hacer un club secreto para todo el mundo.

En el que entre todo el que quiera entrar.